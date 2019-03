Strade Bianche Celesti, i campioni del ciclismo alla scoperta dell’Onda

“Sport, deontologia e comunicazione sociale”. È questo il titolo dell’incontro in programma venerdì 8 marzo, alle ore 9, nella cripta della chiesa di San Giuseppe della Contrada Capitana dell’Onda.L’evento, organizzato dall’Ordine dei giornalisti, rientra nel programma d’iniziative accolte e promosse dal rione di Malborghetto sotto il nome di “Strade Bianche Celesti”, un omaggio alla “Gran Fondo Strade Bianche” che si terrà nel territorio senese sabato 9 marzo. In occasione della gara, l’Onda offrirà un premio in memoria di Mattia Simoni, ondaiolo scomparso nel 2008. Il trofeo sarà conquistato dal primo uomo e dalla prima donna che taglieranno il traguardo sulla salita di Colle Pinzuto.Il convegno di venerdì sarà aperto dai saluti del sindaco di Siena, Luigi De Mossi, del priore Massimo Castagnini e da Andrea Sbardellati, presidente del Gruppo Stampa Siena e vedrà tra i relatori: Carlo Paris corrispondente Rai da Gerusalemme, Claudio Lenzi, Gazzetta dello Sport, Marcel Vulpis direttore SportEconomy, Francesco Meucci direttore de Il Telegrafo, Giovanna Romano consiglio di disciplina ODG Toscana, Paolo Ridolfi, delegato Coni Siena, Giusy Virelli, Sport Manager LOCs Coordinator - Cycling RCS Sport.Visita al Museo della Contrada. In occasione dell’evento il museo della Contrada, il “MOnd”, sarà aperto al pubblico, venerdì 8 dalle ore 14 alle ore 21 e sabato 9 dalle ore 10 alle ore 18.Per qualsiasi informazione è possibile visitare il sito www.contradacapitanadellonda.com , o inviare un’email all’indirizzo societa@contradacapitanadellonda.it