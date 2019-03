Karate Mens Sana: Dario Papini, bel bronzo a Sesto Fiorentino

Buoni risultati del Karate Mens Sana nel trofeo regionale esordienti

Tanti impegni per atleti, tecnici e arbitri della sezione Karate della polisportiva Mens Sana. Nello scorso fine settimana, sotto la guida dell'istruttore Roberta Mari, dell'aspirante allenatore Caterina Regoli e di Sara Cetoloni, i piccoli atleti biancoverdi hanno colorato il tatami degli impianti di Sesto Fiorentino allenandosi in maschera grazie a "Kar...nevale" allenamento organizzato dal Comitato regionale Toscana Settore Karate.La felicità alla fine dei nostri piccoli atleti ha rispecchiato in pieno l'ottima riuscita dell'evento. Sempre a Sesto Fiorentino si è svolto il Trofeo Regionale Esordienti: l'allenatore Federico Regoli e i suoi accompagnatori Cesare Banfi e Martina Mallardi hanno portato in gara gli atleti Dario Papini, Marco Cipriani e Alessio Mallardi. Gare molto tirate dove ogni singolo atleta ha tirato fuori il meglio di se stesso. Dario Papini ha conquistato uno splendido bronzo, mentre Marco Cipriani e Alessio Mallardi si sono fermati ai piedi del podio. "Fieri delle cose buone fatte ma allo stesso tempo consapevoli degli errori commessi. Testa bassa e lavorare per i prossimi ed importanti impegni che ci aspettano" queste le parole del tecnico Regoli a fine gara. Oltre ad atleti e tecnici importante esordio sul tatami per i due nuovi arbitri Alessio Bucciarelli ed Emanuela Pannini. Entrambi hanno condotto la direzione delle gare in maniera impeccabile frutto, anche questo, di un duro lavoro dentro e fuori il tatami.