Il Siena Pallanuoto Uisp U17 supera la Nuoto Livorno

Domenica 31 marzo si è giocata la partita valida per il terzo turno del Campionato Uisp Toscana U17 di pallanuoto. I ragazzi del Siena Pallanuoto Uisp hanno affrontato quella del Nuoto Livorno nella piscina di Colle di Val d'Elsa. Gli atleti convocati da Mister Mancini sono stati: 1 Sbaragli Giulio, 2 Della Torre Guido, 3 Marzucchi Filippo Maria, 4 Puccini Vittorio, 5 Pintaldi Lorenzo, 6 Ganfini Guido, 7 Cheli Giovanni, 8 Ierardi Matteo, 9 Baldi Diego, 10 Santi Edoardo, 11 Butini Manuele, 12 Burroni Rocco, 13 Corradi Giulio, 14 Cappelli Pietro, 15 Casini Riccardo.La partita ha visto la vittoria della squadra senese per 9 gol a 7. È stata una partita entusiasmante, combattuta dal primo all'ultimo secondo. I ragazzi di mister Mancini hanno risposto agli attacchi della squadra livornese, riuscendo a rimanere in vantaggio in tutti e 4 i tempi, anche se i gol di scarto non gli permettevano di stare "tranquilli". La squadra ha dimostrato una grande crescita tecnica e mentale che li ha portati alla vittoria, malgrado un arbitraggio, a volte penalizzante.Ottima prestazione di Baldi (3 gol), Burroni (4 gol), Della Torre (3 gol) e del portiere Sbaragli, ma un plauso va comunque a tutta la squadra che con capacità e determinazione ha raggiunto l'obiettivo. Soddisfatto mister Mancini che vede crescere i suoi ragazzi, che iniziano a vedere ripagati gli sforzi di tanti mesi di allenamento.