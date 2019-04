Pattinaggio corsa: ottimi risultati dei Master della Polisportiva Mens Sana 1871

Crociani e Efimenko sbaragliano tutti alla Unesco Marathon

Podio tutto biancoverde alla "Unesco Cities Roller Marathon" che si è svolta domenica scorsa a Cividale del Friuli. Quarantadue chilometri e 195 metri che hanno portato gli atleti fino all'arrivo ad Aquileia. Ottime prestazioni per gli atleti biancoverdi della sezione Pattinaggio Corsa della Polisportiva Mens Sana 1871: nella categoria Master over 30, infatti, le mensanine Erika Corciani e Irina Efimenko hanno firmato una splendida "doppietta", conquistando rispettivamente il primo e secondo posto. Conclude all’ottavo posto Francesco Andreini, con un’ottima prestazione nella categoria Master over 60. Buoni piazzamenti anche per gli altri tre atleti biancoverdi Maurizio De Gianni, Gianni Gambassi e Pierosario Lomagistro, che hanno migliorato il proprio personale sulla lunga distanza.