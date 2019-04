Karting: la pioggia e la grandine non fermano il 3° Trofeo Cetilar al Circuito di Siena

Termina il primo degli appuntamenti 2019 sul Circuito di Siena che ha visto darsi battaglia sul tracciato senese 180 piloti

Si è tenuto domenica 14 aprile presso il Circuito di Siena il 3° Trofeo Cetilar di karting. La gara è scorsa regolarmente fino alle 13.30 quando una grandinata ha sorpreso i partecipanti e ha costretto la direzione gara a fermarsi momentaneamente. Anche con una stagione impervia non sono mancate comunque bagarre spettacolari nelle varie categorie.Nella X30 MASTER la vittoria è andata a Monaci (KR/IAME) che segna anche il giro veloce della finale. Monaci ha avuto la meglio su Bambace (TBKART/IAME) che si piazza sul secondo gradino del podio, seguito da Salvia (GOLD/IAME).La X30 SENIOR è stata vinta da Russo (TONY/IAME) che ha dominato sui 38 piloti in gara. A seguire Vezzelli (PAROLIN/IAME) e Villa (TBKART/IAME) penalizzato da 5’ per carenatura anteriore.La X30 JUNIOR ha visto Crew (KR/IAME) conquistare la vetta del podio con la vittoria, staccando di più di 3 secondi l’avversario Bertuca (BIREL/IAME) secondo. Terzo Taddei (VEMME/IAME) salito sul podio con una rimonta di 7 posizioni.I piloti della X30MINI si sono dati battaglia cedendo la vittoria al Parolin di Monza (PAROLIN/IAME) che aveva già conquistato la pole nelle qualifiche e il primo posto in griglia per la finale. Secondo con una spettacolare rimonta di 10 posizione si piazza Leopardi (PAROLIN/IAME). Medaglia di bronzo al giovane Puppo (PAROLIN/IAME) che completa il podio.La battaglia per il Campionato Regionale 2019 ci ha regalato gare incredibili con le categorie Nazionali.Nella KZN UNDER ha vinto una spettacolare gara Nuccioni (RIGHETTI/TM) con una rimonta di 8 posizioni, sorpassando Massatani che ha perso il podio per 5’ di penalità. Al secondo posto si piazza Zin (KR/IAME) che si era guadagnato la pole nella prefinale. Terzo l’intrepid di Capponi (INPTREPID/TM).Tempesti (CRG/TM) domina il weekend nella KZN OVER coronando la finale con la vittoria. Gagliardi (FORMULAK/TM) lo segue con un distacco di 3 secondi. De Mezza (CROC/TM) si piazza in terza posizione.La CLUB ha visto ancora una volta darsi battaglia la sportività di Sgheri (CRG/TM) e Strovegli (CRG/TM). Quest’ultimo ha soffiato la pole di Sgheri, arrivato poi secondo, e ha portato a casa la vittoria. In terza posizione Pallucca (MARANELLO/TM) seguito da Bottin (ECOKART/TM).I giovani piloti della 60 MINI si sono dati battaglia sotto l’acqua. Una gara che ha visto il trionfo di Olivieri (EVOKART/TM), seguito da Larini (PAROLIN/TM) e Bucciarelli (EVOKART/TM) rispettivamente in seconda e terza posizione.Sala (TK/LKE), Coletto (PAROLIN/LKE) e Zaccaria (ITALCORSE/LKE) vanno a riempire i tre gradini della ENTRY LEVEL. A seguire i piccoli Morello, Sulpizio, Montoneri, Lilli, Bertellini e Koci.Il Circuito di Siena dà appuntamento al 26 maggio per il Trofeo di Primavera nel quale si sfideranno le categorie ROK Cup Italia e si terrà la 6ª tappa del Campionato regionale Toscana-Umbria-Lazio, in attesa della seconda prova del Campionato italiano ACI Karting.