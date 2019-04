Sabato 8 giugno la seconda edizione della manifestazione podistica

Correre al tramonto sulle strade bianche del Chianti: tornano le emozioni del “Chianti Classico Trail”, la manifestazione podistica giunta alla sua seconda edizione, dopo la fortunata edizione 2018. Il prossimo sabato 8 giugno si rinnova l'appuntamento con l'evento organizzato dalla sezione Runners della Polisportiva Mens Sana, in collaborazione con il main sponsor “Tenuta di Bibbiano”, con il patrocino del Comune di Castellina in Chianti e del Consorzio del Chianti Classico. Un evento immerso negli splendidi scenari del Chianti Classico, fra Castellina in Chianti e Bibbiano in Chianti, attraverso filari, colli e strade bianche: paesaggi straordinari da vivere in maniera “slow”, attraverso la corsa o la passeggiata. Tre i percorsi previsti, infatti, tutti con partenza alle ore 19: ventidue chilometri con partenza e arrivo in piazza del Comune a Castellina in Chianti; tredici chilometri con partenza dalla Tenuta di Bibbiano e arrivo in piazza del Comune a Castellina in Chianti; otto chilometri di passeggiata con partenza da piazza del Comune a Castellina in Chianti e arrivo alla Tenuta di Bibbiano.L’evento. La manifestazione è stata fortemente voluta dalla Polisportiva Mens Sana 1871, quale omaggio ad un territorio che facilmente si presta al ruolo di “palestra naturale”: un progetto sostenuto dalla Tenuta di Bibbiano, importante cantina e main sponsor della sezione Runners, che fornisce un supporto fondamentale per l’attività dei podisti biancoverdi. Un evento molto particolare, tra l’altro inserito nei giorni della “Pentecoste a Castellina”, la kermesse enogastronomica che riunisce nelle vie del paese tutti i viticoltori del territorio con i loro banchi di assaggio e che permetterà ai partecipanti e ai loro accompagnatori di godersi lo spettacolo del Chianti al tramonto e di vivere il territorio a tutto tondo, in maniera sostenibile e “slow” e apprezzando anche le eccellenze enogastronomiche e turistiche locali, attraverso le convenzioni previste con gli esercizi commerciali. L’amministrazione comunale di Castellina in Chianti ha messo a disposizione alcuni propri spazi e parteciperà attivamente all’organizzazione della manifestazione.Le informazioni. Le partenze delle gare e della passeggiata sono previste alle ore 19 di sabato 8 giugno; tutte le informazioni sul profilo Fb Chianti Classico Trail e Mens Sana Runners; sito www.menssana1871.org . Iscrizioni sul sito MySdam/Endu.net e il giorno della manifestazione presso piazza del Comune a Castellina in Chianti. Sono previsti punti di ristoro lungo tutti i percorsi, pacchi gara per tutti i partecipanti (consegnati con il chip) e premi per i primi assoluti e di categoria; docce e spogliatoi disponibili presso gli impianti sportivi di Castellina in Chianti. Sono inoltre previste navette per raggiungere le partenze o gli spogliatoi.