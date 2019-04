Olimpia Colle Pallanuoto: Mattia Pierucci convocato nella Rappresentativa Toscana

La passione, l'impegno, il duro allenamento e la determinazione a migliorare e fare bene, è quanto la società Olimpia Colle Pallanuoto dimostra ormai costantemente, emergendo e distinguendosi in ogni occasione.In questa è stato premiato Mattia Pierucci (Under 15 classe 2005): giovane di Monticiano che è stato convocato nella squadra che rappresenterà la Toscana al prossimo prestigioso Torneo delle Regioni.Mattia, potente centro boa sempre determinante per la propria squadra, fin da molto piccolo si è distinto per il suo buon gioco, facendo parte della Rappresentativa Toscana già quando era solo Under 11 o nel 2018, classificandosi ai primi posti della classifica di gradimento e dei cannonieri del “Calcaterra Challenge” : importante torneo nazionale organizzato ogni anno a primavera nello Stadio del Nuoto PalaEnel di Civitavecchia dai campioni olimpionici Alessandro e Roberto Calcaterra.I compagni di squadra e i dirigenti della società Olimpia Colle Pallanuoto gioiscono e si complimentano con Mattia per il meritato successo. Per la convocazione di Mattia Pierucci è particolarmente felice mister Rossano Signorini che ha sempre creduto in lui apprezzandone le capacità e l'impegno.Signorini, allenatore di esperienza giunto a Colle val d'Elsa lo scorso anno, è molto soddisfatto anche della crescita generale di tutta la squadra Under 15 che, seguendo le sue indicazioni e lavorando sodo, è stata promossa per il secondo campionato consecutivo nel girone di eccellenza che sta affrontando con successo. E' di ieri la vittoria contro Nuoto Certaldo che la squadra Under 15 di Colle val d'Elsa ha voluto dedicare al compagno Marco Mori attualmente in ospedale per un piccolo incidente e al quale tutti augurano una pronta guarigione. A lui, proprio Mattia Pierucci, ha anche dedicato il primo gol della partita messo a segno, con una vigorosa e spettacolare beduina, dopo soli dieci secondi dal fischio di inizio.