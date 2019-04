Tennis Serie D1, vincono le squadre maschili e femminili del CT Siena

Vittoria anche per i ragazzi della Serie D2

Domenica vincente per le due squadre di serie D1 del Circolo Tennis Siena. Il team maschile ha raccolto il primo successo grazie al 5-1 casalingo inflitto al T.C. Casalguidi.I singolari bassi hanno portato avanti i senesi: il numero 3 Francesco Alessi ha battuto 61 62 il 3.5 Biagioni, mentre il 4 Alessandro Prosperi ha sconfitto nettamente il 4.1 Arcangioli concedendo soltanto un game.Quindi il numero 1 Massimo Ardinghi ha vinto 62 63 contro il 3.2 Biagini, e il punto della bandiera ospite è giunto grazie al veterano 3.3 Fiaschi, che ha avuto la meglio su Tommaso Voltolini con lo score di 64 63.I due doppi hanno confermato la superiorità dei locali: Prosperi e Alessi hanno vinto 64 61 contro Arcangioli-Giuntini, mentre Voltolini e Giovanni Rubegni si sono imposti a Biagini-Biagioni 61 63.Molto bene anche le ragazze di Vico Alto, corsare al C.T. Firenze con un secco 3-0.Martina Caciotti ha vinto 61 61 contro la 3.5 Righini, mentre Costanza Federici ha faticato per scrollarsi di dosso la 4.2 Menici, poi domata 67 62 62.Molto facile il doppio, terminato 61 60.I ragazzi della serie D2 (nella foto), capitanati da Marco Fusi, hanno perso 5-0 a Cortona contro il T.C. Seven.Tutti gli incontri, affrontati nettamente contro pronostico, hanno visto imporsi in due set i cortonesi.Il 2.6 Subissi ha prevalso contro Alberto Morbidi, il 3.3 Ercolani ha vinto contro Pietro De Vito, poi Andrea Capannini ed Edoardo Rubegni hanno ceduto a due avversari al top della 4a categoria.Scarsa fortuna anche per il doppio senese, disputato da Marco e Tommaso Fusi.