Ginnastica artistica Mens Sana: Alyssa Geyer vince a Montelupo

Ottime prestazioni delle atlete della Polisportiva Mens Sana 1871

Grande risultato per l’atlea della sezione ginnastica artistica della Polisportiva Mens Sana Alyssa Geyer, che vince la gara regionale Silver della Federazione Ginnastica d’Italia, allieve A2 della categoria LC (massima categoria per l’anno 2009, suo anno di nascita) che si è disputata a Montelupo Fiorentino nello scorso week end. Gara esemplare quella di Alyssa Geyer, che si distingue in tutti gli attrezzi per la preparazione tecnica acrobatica ed artistica raggiunta. Punta d’eccellenza alle parallele: con un punteggio di 17,00 su 18,00, l’atleta esegue un esercizio impeccabile e con elementi acrobatici di rilievo. Ottima prova anche alla trave e al corpo libero con un punteggio di 16,80 in entrambe le esecuzioni, dimostrando di possedere precisione ed grande artisticità. La prova al volteggio, con qualche imprecisione in più rispetto alle prove, non ha però influito ai fini della classifica, permettendo alla giovane promessa mensanina di salire sul gradino più alto del podio. “Siamo orgogliosi – dice la direttrice tecnica Beatrice Vannoni - di tale risultato soprattutto a fronte dell’impegno e del lavoro intenso e mirato, svolto in questi mesi in palestra. Orgogliosa pure di tutti i risultati conseguiti da tutte le allieve mensanine in queste due giornate di gara a Montelupo”.Hanno partecipato alla seconda prova del campionato individuale zona terra a Montelupo Fiorentino, accompagnate dalle istruttrici Sara Fattorini e Francesca Innocenti nella LA Giulia Zanotti (Senior 1) che si è classificata seconda; Vega Fè (Allieve 1), Greta Garzella (Allieve 4); Marta Lunghetti (Allieve 4), che ha ottenuto il primo posto; Greta Pennone (Allieve 3) quarta classificata; Sara Palmieri (Allieve 3), Margherita Nocciarelli (Allieve 2), Sara Lorusso (Allieve 2) quarta classificata; Flavia Carapelli (Junior 3), che ha ottenuto il primo posto. Nella LB3 Adele Berlese (Allieve 2) è seconda classificata; Elizabeth Vecchiato (Allieve 4) è terza classificata; Cristina Cannoni (Junior 3) è terza classificata; Martina Aiello (Junior 2) è terza classificata; Sara Parri (Junior 2) è prima classificata; Chiara Cernuto (Senior 2) è seconda classificata. Nella Lb Aurora Cappelli (Allieve 3) è quarta classificata; Caterina Fantini (Allieve 3) è terza classificata; poi hanno partecipato Martina Centini (Senior 2), Alessia Ricotta (Senior 2) , Giulia Anselmi (Senior 2) che è terza classificata ed Elisa Casamonti (Senior 1) . Nella LC Alyssa Geyer (Allieve 2) che è prima classificata, quindi Ginevra Landozzi (Senior 2), Matilde Borghi (Junior 1), Allegra Bartolini (Senior 1), Rachele Grandi (Junior 2), Chiara Marchetti (Junior 2).