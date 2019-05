Andrea Ferretti del Cus Siena Judo medaglia d'argento ai Campionati italiani

Sabato 27 e domenica 28 aprile si sono svolti al Pala Ruffini a Torino i Campionati italiani assoluti di judo. Sul tatami torinese si sono sfidati i migliori atleti italiani per contendersi il titolo di campione assoluto italiano 2019.A rappresentare il judo senese c’erano due atleti del Cus Siena: Andrea Ferretti e Simone Muzzi.Andrea Ferretti dopo aver combattuto magnificamente cinque incontri si è classificato al secondo posto nella categoria -60 Kg, centrando un risultato molto importante per il judo senese.Il giovane atleta senese, classe 1993, da ormai due anni pur rappresentando il Cus Siena si allena a Torino presso l’Accademia Torino, e lo scorso anno classificandosi terzo ai Campionati assoluti svoltisi a Roma si era aggiudicato il pass per la qualificazione di quest’anno.Prima di salire si tatami aveva commentato: “Sono pronto a superarmi e superare il risultato dello scorso anno”. Così è stato, infatti dopo aver sconfitto il bresciano Cristian Corsini prima della fine del tempo per ippon ha sfidato il toscano Mattia Martelloni aggiudicandosi anche questo incontro. Il terzo lo ha disputato contro il siciliano Angelo Lanzafame, il quale pur essendo un atleta di altissimo livello è stato anch’esso sconfitto prima della fine dell’incontro. La semifinale l’ha vinta disputando il match contro il napoletano Carlo Fraticelli.Nella finale Andrea Ferretti dopo aver iniziato molto bene l’incontro è stato fermato nella sua corsa verso il gradino più alto del podio dal siciliano Angelo Pantano.Andrea Ferretti si è quindi classificato secondo al Campionato Italiano Assoluto, migliorando il risultato dello scorso anno e rimanendo tra i migliori atleti italiani. Un po’ di amaro iniziale ma subito dopo sul suo profilo instagram insieme alla foto che lo vedeva sul podio, il nostro Andrea, con lo spirito da grande campione e la determinazione e equilibrio che lo contraddistinguono ha scritto: ”Non importa come sia andata la giornata: c’è sempre il sole dopo la tempesta, c’è sempre una stella più bella da seguire”.E questa stella potrebbero essere le Olimpiadi di Tokyo 2020 per le cui qualificazioni Andrea Ferretti continuerà sicuramente a lottare partecipando peraltro prossimamente alle competizioni di World Judo Tour.Sempre il sabato ha disputato il suo primo campionato italiano assoluto Simone Muzzi, altra punta di diamante del Cus Siena, classe 2000. Il cussino si è trovato a disputare il primo incontro con l’abruzzese Simone Petrella, ottimo atleta di grande esperienza. Simone per tutto l’incontro è riuscito a controllate l’avversario riuscendo ad andare in vantaggio, ma sfortunatamente dopo essere stato proiettato l’abruzzese è riuscito ad immobilizzarlo vincendo così l’incontro.La domenica è scesa sul tatami la “senese di adozione” Costanza De Santis, che pur appartenendo allo Sporting Club Albinia, si allena da due anni al Cus Siena. Anche lei pur combattendo con molta tenacia e tecnica si è fermata al primo incontro, disputato contro Valentina Bertoldo. Per Simone e Costanza, un risultato che sicuramente miglioreranno per le loro indiscusse capacità di Judoka, un po’ di rammarico ma la soddisfazione di aver rappresentato, con onore e voglia raggiungere i gradini più alti del podio, i colori delle loro società alla manifestazione sportiva di judo più importante in Italia.