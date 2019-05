MotoGP Spagna, Pramac: prima Top 10 in griglia per Bagnaia. Miller partirà dalla 5ª fila - FOTO

Gran Premio Red Bull de España -

Jerez -

Qualifying

Prima Top 10 in qualifica per Pecco Bagnaia che ha compiuto grandi passi in avanti giro dopo giro. Jack Miller è sfortunato in FP3 e in Q1 non riesce ad essere incisivo. Ecco nel dettaglio gli high lights del sabato al Circuito de Jerez - Angel Nieto.P12 Jack Miller (1’37.424, +0.048 from Top 10, +0.467 from P1)La bandiera rossa interrompe il miglior giro di Jack che è costretto a tornare in pista con la gomma media per preservare le soft in vista della qualifica. Il pilota australiano spinge al massimo ma non riesce a conquistare la qualificazione diretta alla Q2 per soli 48 millesimi.P17 Pecco Bagnaia (1’38.006, +0.589 from Top 10, +1.049 from P1)Il feeling con la gomma hard posteriore è molto buono. Pecco non riesce però a sfruttare al meglio la gomma morbida nel time attack di fine sessione ed è costretto a passare attraverso le Q1.P7 Pecco Bagnaia (1’38.086, +0.435 from P1)Il feeling di pecco con la gomma hard posteriore si conferma molto interessante.P11 Jack Miller (1’38.404, +754 from P1)Jack lavora sul passo gara e conclude 11 giriP2 Pecco Bagnaia (1’37.299, +0.135 from P1)Una grande Q1 di Pecco che conquista la seconda Q2 nella sua prima stagione in MotoGP.P5 Jack Miller (1’37.605, +0.441 from P1)Jack non riesce a trovare le condizioni ideali nella prima run. Nella seconda prova a spingere ma cade nel giro veloce.P10 Pecco Bagnaia (1’37.384, +0.504 from P1)Pecco conquista la prima Top 10 in griglia dopo una bella qualifica che conclude a soli 33 millesimi dalla terza fila.“Sono molto soddisfatto per il risultato che abbiamo ottenuto in qualifica ma soprattutto per ciò che abbiamo fatto nelle FP4. Il passo gara è davvero buono ed abbiamo fatto un bello step in avanti. Sono convinto di essere competitivo sul passo per poter fare una bella gara domenica”.“E’ stata una giornata difficile. La bandiera rossa nelle FP3 non mi ha permesso di sfruttare la gomma morbida. Ho provato con la media ma ovviamente non era facile. Nella Q1 ho fatto un po’ di fatica con il vento. Rimango comunque fiducioso perché il passo gara è buono”.