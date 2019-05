MotoGP Spagna, Pramac: Miller combatte fino al 19° giro. Bagnaia parte male e cade dopo 6 giri - FOTO

Gran Premio Red Bull de España -

Jerez - The Race

Il primo round europeo della stagione 2019 di MotoGP non regala high lights a Pramac Racing. Jack Miller - partito dalla 15ª posizione - è protagonista di un grande inizio e a metà gara ha già recuperato 7 posizioni. Il pilota australiano prova a stare con il gruppo in lotta per il podio ma dal 18° giro il suo passo gara non è più incisivo; poi la caduta al 20° giro.Dopo due giorni molto positivi, Pecco Bagnaia non riesce a sfruttare la decima posizione sulla griglia di partenza e si ritrova 16° al primo giro. La sua gara si conclude 5 giri più tardi con un crash senza particolari conseguenze."E’ stata una gara difficile anche perché non sono riuscito a partire bene. Il mio passo gara non era male ma quando ho provato a superare Espargaro ho commesso un piccolo errore e sono caduto. E’ un peccato perché abbiamo lavorato bene in questo week end. Non vedo l’ora di essere a Le Man, una pista che mi piace molto”.“Sono molto dispiaciuto perché è sempre un peccato cadere a pochi giri dalla fine. Sono soprattutto dispiaciuto per il team che fatto un grande lavoro in questi tre giorni a Jerez. Ho provato a stare con il gruppo in lotta per il podio poi ho sentito di non avere più feeling. Tornerò più forte a Le Mans”.