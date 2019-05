Pattinaggio Corsa Mens Sana protagonista a Ladispoli nel ''Farris''

Otto podi per i piccoli atleti biancoverdi nella seconda tappa del Cci

Ottimi risultati dei piccoli atleti della sezione Pattinaggio Corsa della Polisportiva Mens Sana 1871 che, domenica scorsa 5 maggio, nella seconda tappa del Challenge Centro Italia, a Ladispoli, hanno conquistato ben otto podi.Al secondo Memorial "Deborah Farris", i pattinatori biancoverdi, dopo aver conquistato assieme ai compagni delle categorie maggiori il trofeo Arturo Ponzetti (per la quinta volta consecutiva), sono partiti alla volta di Ladispoli, sfidando il freddo, il forte vento e squadre al gran completo: grazie alle loro prestazioni è arrivato anche il secondo posto nella classifica per società. Ancora una prova più che brillante per il settore giovanile biancoverde, dunque, che dimostra quanta attenzione venga data ai piccoli atleti, i quali, nonostante la giovane età (8-11 anni), sono capaci di impegnarsi in ogni campo di gara. Tutto questo grazie al lavoro dell’allenatrice Agnesi Cerri presente in pista, del responsabile dei bambini Alessandro Bocci, che è stato capace di creare un bellissimo gruppo di amici e compagni di squadra, e del direttore tecnico Laura Perinti responsabile del settore agonistico.