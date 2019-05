Ai Mondiali di staffette di Yokohama grande Italia che torna a casa con l'eccezionale risultato di cinque staffette azzurre su cinque qualificate per i mondiali di Doha del prossimo settembre. E in più, un podio (il primo, storico, quello delle ragazze della 4x400 metri, terze in 3:37.74), un quarto posto (quello della 4x400 mista, 3:20.28) e un quinto (la 4x100 donne, 44.29), per una prestazione d’assieme strepitosa.Ben due le atlete della provincia di Siena impegnate con la Nazionale: la velocista valdelsana Irene Siragusa nella 4x100 femminile e Chiara Bazzoni, quattrocentista di Bettolle (Sinalunga) che ha disputato la 4x400 mista.Nella 4x400 mista, quarto posto in rimonta di Giuseppe Leonardi, Virginia Troiani, Chiara Bazzoni e Alessandro Sibilio (3:20.28), quinta invece la 4x100 con Johanelis Herrera, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Irene Siragusa (44.29).