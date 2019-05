Il Giro d'Italia passa oggi in provincia di Siena

Il percorso con gli orari di passaggio della carovana rosa

Si corre oggi, lunedì 13 maggio, la terza tappa del 102º Giro d'Italia in programma dall’11 maggio al 2 giugno e organizzato da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport, la Vinci-Orbetello di 220 km.Con partenza da Vinci alle 12.10, la carovana rosa transiterà in provincia di Siena nel territorio della Valdelsa seguendo questo percorso (tra parentesi gli orari di passaggio a 42, 44, 46 km/h): Poggibonsi sp.3-sp.44 (13.50 13.45 13.41); Colle di Val d'Elsa v.Diaz-v.d.Mille (14.00 13.55 13.50); Bivio di Pievescola sp.541 (14.22 14.16 14.10); Bivio di Rosia sp.73bis (14.38 14.31 14.24); Cantoniera di Montebello sp.73bis (14.46 14.38 14.31); Bivio di Monticiano sp.441 (14.56 14.48 14.40). Si tratta di una tappa leggermente ondulata con finale sostanzialmente pianeggiante. La strada attraversa le colline senesi prima di arrivare alla piana grossetana. Da Grosseto all’arrivo solo la breve e lieve asperità del GPM di Poggio l’Apparita prima del finale completamente piatto che porta alla linea di arrivo. Ultimi 15 km caratterizzati da strade ampie pianeggianti su fondo in asfalto in discrete condizioni. Ultimo km caratterizzato da due curve (sinistra-destra) che portano al rettilineo di arrivo (pavimentazione in asfalto, larghezza 7.5m) Ultima curva a 400 m dall’arrivo.Negli Albi pretori online dei Comuni interessati dal passaggio della corsa, sono presenti le ordinanze di modifiche alla circolazione previste.Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – Primoz Roglic (Team Jumbo – Visma)Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo – Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe)Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Giulio Ciccone (Trek – Segafredo)Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin – Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team)1 – Primoz Roglic (Team Jumbo – Visma)2 – Simon Yates (Mitchelton – Scott) a 19″3 – Vincenzo Nibali (Bahrain – Merida) a 23″Il live della corsa è disponibile all’indirizzo http://www.giroditalia.it/it/live/