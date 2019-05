Nuoto, la Virtus Buonconvento si aggiudica il Campionato regionale di salvamento

La Virtus Buonconvento ha vinto il Campionato Regionale Estivo di Salvamento con 1667 punti, battendo la concorrenza del Nuoto Valdinievole e del Gruppo Sportivo di Grosseto.Le gare si sono tenute nella piscina comunale di Poggibonsi e, dunque, la Virtus Buonconvento giocava in casa; già dal turno della mattina la società giallonera aveva accumulato un cospicuo vantaggio, ma le gare del pomeriggio erano impegnative e temute per il punteggio finale. La grande vittoria del titolo toscano era attesa da moltissimi anni ed è scaturita da una miriade di podi sia individuali che di staffetta.Viola Petrini, Francesca D’Avanzo e Arianna Sparvieri hanno fatto il tris nei 100 nuoto ostacoli della categoria Ragazze, come pure Gasperini, Pompei e Pannevis tra i maschi. Caterina Ceccarelli ha dominato i 200 metri nuoto ostacoli e il trasporto manichino della categoria Juniores; nei 200 c’è stata la doppietta di ori anche per Andrea Corbelli (Cadette) e Valeria Mataloni (Seniores). Le staffette 4x50 ostacoli della Virtus Buonconvento hanno ottenuto la vittoria in tutte le categorie femminili e maschili (Ragazzi e Juniores) oltre all’affermazione di quella Seniores femmine. Nel trasporto manichino si è imposto Tommaso Cavallucci nella categoria Ragazzi, mentre Ilaria Rossi ha vinto la categoria Seniores; nel percorso misto c’è stato un altro podio tutto giallonero con l’oro di Chiara Costagli, l’argento di Arianna Sparvieri e il bronzo di Silvia Belli e, tra i maschi, si è rivisto il tris con Lorenzo Pompei al primo posto, Filippo Pannevis al secondo e Tommaso Cavallucci al terzo. Tra le Seniores Valeria Mataloni ha aggiunto un altro oro in bacheca grazie al percorso misto, oltre a quelli della staffetta 4x25 trasporto; proprio in questa gara sono arrivate altre due vittorie tutte al femminile nella categoria Ragazze e Juniores.Nelle gare del pomeriggio i primi posti sono stati molto difficili da raggiungere per gli alfieri gialloneri ma è arrivato comunque l’oro di Mataloni nei 200 Superlifesaver e quello nella staffetta 4x50 miste femminile delle Ragazze e della categoria Seniores. Nei 100 metri pinne è stata Chiara Costagli a vincere la gara come pure ha fatto Caterina Ceccarelli nella categoria Juniores, completando una serie straordinaria di vittorie che ha portato al ranking finale.Anche gli Esordienti A della Virtus Buonconvento hanno tenuto altissimi i colori della squadra, completando una giornata attesa e che rimarrà nella storia sportiva della società.Oltre al titolo regionale toscano gli atleti della Virtus Buonconvento hanno timbrato un numero ragguardevole di pass per i prossimi Campionati Italiani di Categoria che si terranno nella cornice dello Stadio del Nuoto di Roma nel prossimo mese di luglio.