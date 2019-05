Fipe Confcommercio in Piazza del Campo con le Mille Miglia

Venerd', durante il light lunch, novità introdotta dall’amministrazione comunale di Siena, assessorato alle Attività Economiche e Turismo

Ci sarà anche Fipe Confcommercio Siena domani 17 maggio in Piazza del Campo al pit stop senese delle Mille Miglia. Saranno i consiglieri senesi dell’associazione a coordinare l’evento che si terrà domani in piazza, per la prima volta. All’arrivo della corsa infatti ci sarà il light lunch. Una novità voluta e introdotta quest’anno dall’assessore alle Attività Economiche e Turismo di Siena, Alberto Tirelli, che vuole permettere a tutti i partecipanti alla corsa di conoscere anche i prodotti tipici del territorio.In piazza del Campo ci saranno Marco Cioni, del ristorante Il Sasso di Siena, Davide Porciatti, Il Vinaio di Siena, Giuseppe Stiacciani, della trattoria La Torre, Castellina in Chianti. Saranno loro a coordinare accoglienza, gestione della tavola, servizio ecc..“L’obiettivo – fa notare Fipe Confcommercio – è quello di fare accoglienza, far conoscere Siena con l’auspicio in un futuro prossimo gli automobilisti potranno rimanere anche per la notte a Siena. Finalità condivise con l’amministrazione comunale”.Le Mille Miglia saranno in Piazza del Campo alle 12.30, 430 le vetture per la prima volta sosteranno davanti a Palazzo Pubblico.