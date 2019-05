Ottima prova di squadra dell’Uisp Atletica Siena ai Campionati di società assoluti

Obiettivo centrato: uomini e donne classificati a livello nazionale

Si è svolta ad Arezzo la prima fase regionale dei Campionati assoluti di società, dove l’Uisp Atletica Siena si è presentata con due solide formazioni che hanno centrato l’obiettivo di classificare sia la squadra maschile che quella femminili. Il club biancorossonero guidato dal presidente e direttore tecnico Stefano Giardi, è stato in grado di coprire già adesso tutte le diciotto gare necessarie per classificarsi a livello nazionale, con la prospettiva di possibili miglioramenti nella seconda fase in programma a inizio giugno a GrossetoTra i tanti risultati, emergono buoni riscontri individuali, le prove delle staffette, le solide prestazioni di atleti più esperti, unite a quelle di atlete e atleti delle categorie giovanili: il miglior piazzamento femminile è stato dell’allieva Elena Monciatti che valicando l’asticella a 1.63m eguaglia il suo personal best nel salto in alto chiudendo al terzo posto, mentre nell’alto maschile si è piazzato ottavo l’allievo emergente Lorenzo Bianchini che, dopo l’exploit al Meeting della Liberazione con 1.91m, ha saltato 1.80m.Tra le junior si sono messe in luce Linda Moscatelli, capace di un quarto posto in 1’05”04 nei 400hs, e Giulia Giardi, quinta nel lancio del martello con 39.80m e ottava nel lancio del disco dove con 34.85m ha siglato il nuovo record personale. Il diciannovenne Ares Gepponi, scagliando il peso della categoria assoluta (Kg.7,260), ha eguagliato il proprio personale di 11,83m aggiudicandosi il sesto posto.Tra i risultati della squadra maschile il miglior piazzamento è stato conseguito da Duccio Pecciarelli, capace di un lusinghiero terzo piazzamento con il crono di 1’57’’38 negli 800m, seguito a poca distanza dal compagno di allenamento Alessandro Brizzi che con il tempo di 1’59’’54 corre al personale chiudendo all’ottavo posto. Settimo piazzamento per Tommaso Bruni e Matteo Bocci, rispettivamente nei 200m corsi in 22’’72 (+0.4) e nel lancio del martello con la misura di 40,90m; Simon Pietro Del Prato ritocca il proprio personale nei 100m, undicesimo con il tempo di 11’’28 (+1.2). Federica Renzi, tornata alle gare quest’anno, ha dato un apporto di qualità alla squadra con le prove dei 200m e dei 100Hs, settima con 26”21 (+1.0) e ottava in 15”31 (+1.5) rispettivamente.Valide prestazioni per le staffette del club senese sia a livello maschile che femminile, con la positiva prova della 4x100 (Dringoli, Del Prato, Bruni, Facchielli) settima assoluta e prima nella propria serie in 43”18; il quarto posto in 3’29’’38 della 4x400 maschile (Bruni, Ghinassi, Brizzi e Pecciarelli) e l’ottava piazza della 4x400 femminile (Lenzi, Moscatelli, Di Pietra, Sarri) in 4’29”25Le energie sono adesso concentrate verso il prossimo week-end che vede in programma la seconda fase dei societari allievi, e alla successiva fase dei campionati di società assoluti in programma per il primo week-end di giugno a Grosseto.