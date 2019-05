1000 Miglia, la corsa più bella del mondo nella splendida cornice di Piazza del Campo - FOTOGALLERY

Per la prima volta la corsa ha fatto sosta a Siena











































































La 37ª edizione della rievocazione storica della 1000 Miglia, “La corsa più bella del mondo”, così definita dal grande Enzo Ferrari, ha fatto oggi tappa a Siena sostando per la prima volta nella meravigliosa cornice di Piazza del Campo.Le 430 vetture storiche, precedute dal Ferrari Tribute e Mercedes Benz Challenge, hanno sostato davanti a Palazzo Pubblico, location che ha ospitato gli equipaggi, provenienti da 40 nazioni e 5 continenti, per il tradizionale pranzo di tappa.Tanti i vip in gara anche in questa edizione, tra loro: Carlo Cracco, Rainer Becker e Joe Bastianich, Giancarlo Fisichella, Miki Biasion, Antonio Giovinazzi e Romain Dumas e ancora Marc Newson o Magnus Walker, Patrizio Bertelli di Prada, Giuseppe Santoni e Stefano Ricci e il rapper Michael Diamond 'Mike D'.Quella di oggi è stata la terza tappa della corsa che, partita da Roma si conclude a Bologna. Domani la quarta ed ultima tappa con l'arrivo a Brescia per la tradizionale passerella in viale Venezia.