Pattinaggio artistico: due campionesse nazionali, quattro argenti e un bronzo per la Polisportiva Axel Group al Campionato Nazionale ACSI di Foligno

Si è conclusa domenica scorsa una nuova esperienza per le atlete della Polisportiva Axel Group di Monteroni d’Arbia al Campionato Nazionale ACSI Città di Foligno (PG), svoltosi dall’8 al 12 maggio.Per il terzo anno consecutivo le atlete monteronesi hanno dato prova di eleganza, presenza, passione ed attitudine sportiva portando a casa ben due titoli di campionesse nazionali, con le atlete Itria Frongia e Noemi Cena. Gara quasi perfetta e quattro titoli di vice campionessa nazionale per Aurora Giannetti, Elisa Albanese, Caterina Cicali e Irene Salvi nelle rispettive categorie ed un bronzo per Deianira D’Antoni.Ottimi risultati anche per le altre atlete della Axel Group convocate: Giulia Gilistro, Ginevra Bellini, Aurora Saccone, Federica Cozzolino, Aurora Bazzotti e Lucrezia Fanti, che hanno espresso il loro massimo impegno in una gara difficile, classificandosi entro i primi 8 posti della classifica nazionale delle rispettive categorie.Soddisfazione per il presidente Eleonora Gorelli, lo staff tecnico coordinato dall’allenatore Alice Vessichelli e dai dirigenti. “Adesso guardiamo con fiducia al Trofeo Interregionale Città di Siena i prossimi 1-2 giugno, un appuntamento importante per i colori oronero che saranno rappresentati da ben 35 atleti - ha dichiarato la dirigente Carla Marcello -. Non dimentichiamoci poi delle tappe di Acquapendente e San Rocco a Pilli dove parteciperemo per la prima volta e dove cercheremo di portare a casa, ancora una volta, il frutto di tanto lavoro fatto di costanza, impegno e tenacia”.