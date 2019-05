19 medaglie a Torino ai Campionati nazionali UISP DO per gli atleti dell’Asd Shinan Karate Kai di Siena

Grandissimo successo per gli atleti dell’Asd Shinan Karate Kai sabato 11 e domenica 12 ai Campionati nazionali Karate ADO UISP di Torino dove sono state 19 le medaglie conquistate: 7 ori, 2 argenti e 10 bronzi.La manifestazione sportiva ha visto la partecipazione di oltre 350 atleti, provenienti da tutta Italia, impegnati in due diverse giornate, divise per specialità. Le specialità erano quelle del Kata e del Kumite sia individuale che a squadre.Gli atleti dell’Asd Shinan si sono impegnati al massimo nelle eliminatorie, molti di loro hanno raggiunto le finali e diversi si sono piazzati sul podio, da sottolineare la completezza degli atleti cinture nere Filippo Belli e Daniele Migliaccio che hanno conseguito risultati di vertice sia nel Kata che nel kumite.Venendo ai risultati di gara: 1° classificati Filippo Belli seniores cinture nere kumite-65 kg, Valerio Contigiani cadetti cinture nere kumite + 65 kg, Nicol Andrea Binarelli kata cadetti cinture verdi-blu, Gian Piero Ceccherini kata amatori B cinture verdi-blu, Patrizio Melosello amatori A cinture gialle-arancio, squadra kata amatori A composta da Daniele Gorelli, Antonio Massai e Filippo Pucci, squadra kata giovanile cinture verdi blu composta da Bernardo Lucii, Emilio Emiliani e Alessio Fabbiani.2° classificati: Francesco Ricci kumite cadetti + 65 Kg, Riccardo Armini amatori B cinture verdi-blu kata.3° classificati: Daniele Gorelli kata Amatori B cinture nere, Filippo Belli kata seniores cinture nere, Daniele Migliaccio Kata seniores cinture nere e sempre 3° Kumite seniores – 75kg, Filippo Pucci kata amatori A cinture nere, Valentina de Luca kata speranze cinture marroni, Silvia Mosconi kata amatori A cinture marroni, Bernardo Lucii kata cadetti cinture verdi-blu, Marta Bartalini kata esordienti cinture gialle-arancio, squadra kata giovanile cinture marroni composta da Daniela Chinnici, Giada Schicchi, Cristina Mari.