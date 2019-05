''Prima di fare lo sport impara a muoverti'', a Poggibonsi l’avviamento allo sport nella generazione del divano

Cosa sapere e fare quando si inizia un’attività sportiva, ma si hanno difficoltà nella coordinazione dei movimenti e i gesti tecnici possono non riuscire bene. Oggi, anche per le mutate condizioni di vita, i ragazzi hanno sempre più problemi di coordinazione motoria che possono condizionare anche la loro vita futura. Questo problema coinvolge i genitori, preoccupati per un sano sviluppo psico-fisico dei propri figli e gli educatori sportivi che devono avviare i ragazzi alla pratica sportiva.Lo sport richiede delle basi e delle capacità motorie che devono rappresentare un patrimonio di fondo. Qual è l’età migliore per sviluppare queste capacità? Età anagrafica ed età motoria spesso non coincidono, cosa fare per recuperare? Quali sono le capacità di base per affrontare in modo sano ed equilibrato l’attività sportiva?Di questi e altri problemi legati ad una sana educazione motoria, base necessaria per la pratica sportiva, la Virtus Poggibonsi ne parlerà con il dottor Lorenzo Morelli, docente di Scienze motorie e collaboratore Virtus, lunedì 20 maggio alle ore 21,15 presso la sala convegni del Villaggio Virtus.