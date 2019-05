Grande secondo posto di Alice Volpi al Grand Prix FIE di fioretto a Shanghai - FOTO

ItalFioretto assoluta protagonista della Grand Prix FIE di fioretto maschile e femminile. La delegazione azzurra guidata dal CT Andrea Cipressa festeggia il successo di Alessio Foconi nella gara di fioretto maschile, il secondo posto di Alice Volpi ed il terzo di Arianna Errigo nel fioretto femminile.La Cina sembra portar bene al fiorettista ternano che dopo il titolo iridato conquistato a luglio a Wuxi, si aggiudica il Grand Prix FIE di Shanghai, siglando il secondo successo stagionale ed il sesto podio in otto gare di Coppa del Mondo.ll podio femminile invece vede la senese delle Fiamme Oro, Alice Volpi, ed Arianna Errigo salire rispettivamente sul secondo e terzo gradino di un podio dove a festeggiare è stata la russa Inna Deriglazova, grazie proprio ai successi dapprima su Arianna Errigo per 15-10 e poi in finale su Alice Volpi anche in questo caso col punteggio di 15-10.Nel suo cammino di gara, Alice Volpi ha esordito col successo sulla sudcoreana Chae Song Oh per 15-14, proseguendo poi con la vittoria nel derby azzurro su Camilla Mancini per 15-8, a cui ha dato continuità grazie al successo per 15-10 sulla sudcoreana Kim Hyeji e, ai quarti, sulla giapponese Sera Azuma anche in questo caso per 15-10, certificando così il suo quinto podio stagionale. In semifinale, poi, la senese ha sconfitto 15-9 la statunitense Lee Kiefer.FinaleDeriglazova (Rus) b. Volpi (ITA) 15-10SemifinaliDeriglazvoa (Rus) b. Errigo (ITA) 15-10Volpi (ITA) b. Kiefer (Usa) 15-9QuartiDeriglazova (Rus) b. Ebert (Ger) 15-5Errigo (ITA) b. Palumbo (ITA) 15-11Kiefer (Usa) b. Ueno (Jpn) 15-11Volpi (ITA) b. Azuma (Jpn) 15-10Tabellone delle 16Ebert (Ger) b. Sinigalia (ITA) 15-14Palumbo (ITA) b. Monaco (ITA) 12-11Errigo (ITA) b. Synoradzka (Pol) 15-5Kiefer (Usa) b. Cipressa (ITA) 15-13Volpi (ITA) b. Kim Hyeji (Kor) 15-10Tabellone delle 32Deriglazova (Rus) b. Batini (ITA) 15-10Sinigalia (ITA) b. Sauer (Ger) 15-8Monaco (ITA) b. Azuma (Jpn) 15-7Palumbo (ITA) b. Harvey (Can) 14-10Errigo (ITA) b. Blaze (Fra) 15-9Cipressa (ITA) b. Scruggs (Usa) 15-10Azuma (Jpn) b. Di Francisca (ITA) 12-10Kim Hyeji (Kor) b. Vardaro (ITA) 15-8Volpi (ITA) b. Mancini (ITA) 15-8Tabellone delle 64Batini (ITA) b. Nam Hyunhee (Kor) 15-9Sinigalia (ITA) b. Ivanova (Rus) 15-8Monaco (ITA) b. Thibus (Fra) 15-14Palumbo (ITA) b. Lyczbinska (Pol) 13-7Synoradzka (Pol) b. Bianchin (ITA) 14-13Errigo (ITA) b. Hong Sera (Kor) p.r.Cipressa (ITA) b. Tieu (Usa) 13-11Di Francisca (ITA) b. Dubrovich (Usa) 15-8Vardaro (ITA) b. Walczyk (Pol) 15-10Mancini (ITA) b. Guo (Can) 15-5Volpi (ITA) b. Chae Song Oh (Kor) 15-14Tabellone delle 64 - qualificazioneBatini (ITA) b. Do Thi (Vie) 15-7Bianchin (ITA) b. Devore (Usa) 15-14Vardaro (ITA) b. Behr (Ger) 15-11Sinigalia (ITA) b. Butruille (Fra) 15-6Monaco (ITA) b. Karamete (Tur) 15-11Tabellone delle 128 - qualificazioneSinigalia (ITA) b. Kondricz (Hun) 15-9Monaco (ITA) b. Ling Yufeng (Chn) 15-3Fase a gironiCamilla Mancini: 5 vittorie, 1 sconfittaFrancesca Palumbo: 6 vittorie, nessuna sconfittaMartina Sinigalia: 4 vittorie, 2 sconfitteMartina Batini: 5 vittorie, 1 sconfittaErica Cipressa: 6 vittorie, nessuna sconfittaElisabetta Bianchin: 5 vittorie, 1 sconfittaBeatrice Monaco: 3 vittorie, 3 sconfitteElisa Vardaro: 5 vittorie, 1 sconfittaClassifica (182): 1. Deriglazova (Rus), 2. Volpi (ITA), 3. Errigo (ITA), 3. Kiefer (Usa), 5. Ebert (Ger), 6. Ueno (Jpn), 7. Palumbo (ITA), 8. Azuma (Jpn).11. Cipressa (ITA), 15. Sinigalia (ITA), 16. Monaco (ITA), 17. Di Francisca (ITA), 22. Mancini (ITA), 23. Batini (ITA), 27. Vardaro (ITA), 54. Bianchin (ITA).