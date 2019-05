Il Cus Siena conferma presidente Giuseppe Gotti

Il 4 giugno chiusura della stagione. Gli appuntamenti

Il Cus Siena nel segno della continuità, conferma Giuseppe Gotti presidente ed anche gran parte dei consiglio. Il risultato delle elezioni vede ancora Gotti a guidare il Centro universitario sportivo di Siena e nel corso della prima riunione del consiglio direttivo sono stati confermati nel ruolo di vice Filippo Carlucci e Antonio Cinotti. Tesoriere è Franco Dei, consiglieri Simone Boccacci, Giorgio Frorio, Livia Mazzini, Fabio Miraldi, Fiorenzo Montermini, Duccio Nocciarelli e Carlo Querci. I membri del consiglio direttivo nominati dal Rettore sono Alessandro Donati e Maurizio Masini. Con votazione separata sono stati eletti anche i membri del collegio dei revisori dei conti. Presidente è Camillo Natali con Michele Dei e Ferdinando Saccocci.Il Cus Siena si appresta a concludere una brillante stagione coronata da successi in tutte le sue discipline con due importanti appuntamenti. Giovedì 29 maggio, dalle ore 20,30, al bar della residenza universitaria di San Miniato, dove è stata aperta la nuova palestra, si svolgerà l'ormai tradizionale Apericus, un momento di avvicinamento allo sport per tutti gli studenti universitari che prevede una serata in musica con un ricco buffet.Martedì 4 giugno è prevista una intera giornata dedicata alla chiusura dell'anno sportivo. Il programma inizia alle ore 5,30 con "L'alba a Siena", passeggiata non competitiva di 8 chilometri dal Cus a Piazza del Campo e ritorno, e prosegue nel pomeriggio con l'open day che permette a tutti coloro che vogliono avvicinarsi ad una disciplina sportiva di conoscere attività e preparatori. Alle ore 18 sono previste le finali del torneo di calcio a 5, seguite alle ore 19,30 dalla cerimonia di chiusura dell'attività sportiva universitaria e federale, con premiazioni ed aperitivo. A seguire street food e musica.