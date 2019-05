Uisp Atletica Siena, la 16enne Elena Monciatti abbatte il record sociale nel salto in alto

Ottimi piazzamenti di Bianchini e Frassinelli ai societari allievi

L’Uisp Atletica Siena prosegue la stagione agonistica all’aperto affrontando nel terzo week-end di maggio la seconda prova del Campionato di società allievi a Cecina e successivamente la terza prova del Gran Prix Fidal Toscana a Sesto Fiorentino. Nel primo appuntamento, due giornate impegnative per gli under 18 del club senese dalle quali emergono ottime prestazioni, su tutte il record sociale femminile nel salto in alto siglato da Elena Monciatti.La sedicenne Elena Monciatti è stata capace di riscrivere la storia del salto in alto biancorossonero dopo ventinove anni di attesa. La ragazza, allenata da Stefano Giardi, valicando l’asticella posta a 1,67m ha migliorato di un centimetro il record sociale del salto in alto che apparteneva a Federica Parrini dal 1990. Con tale misura si aggiudica il terzo posto in una gara di livello, vinta da Idea Pieroni (Virtus Lucca) con 1.85m.Tra i risultati spicca anche la vittoria nel salto in alto maschile di Lorenzo Bianchini con 1,87m, il secondo piazzamento con il crono di 11’’26 di Giacomo Frassinelli sui 100m, le valide prestazioni delle staffette 4x400m e 4x100m femminili, rispettivamente seconda con 4’35’’80 la formazione Fregoli – Floris – Monciatti – Sarri e quarta con 53’’68 la formazione Zanelli – Bucciarelli – Lenzi – Fregoli.Dal meeting di Sesto Fiorentino, terza prova del Gran Prix Fidal Toscana, sono emerse le lusinghiere performance delle promesse Niccolò Ghinassi, Alessandro Brizzi, dell’allieva Emma Sarri e della cadetta Giada Bernardi. Impegnati negli 800m gli under 23 Ghinassi e Brizzi hanno entrambi ritoccato i propri record personali portandoli rispettivamente a 1’55’’12 e 1’57’’33, tempi che gli valgono il primo e quinto piazzamento. Emma Sarri ha chiuso al terzo posto nei 100Hs siglando il personal best sulla distanza in 15’’44. Giada Bernardi, under 16, impegnata nella prova degli 80m vince con il tempo di 10’’53.100 metri AM:Giacomo Frassinelli è secondo con 11.26 (+0.6)200 metri AM:Giulio Casamonti è quarto con 23.37 (+2.6)Alfredo Brogi è ventunesimo con 28.64 (+2.0)400 metri AM:Giacomo Frassinelli è diciannovesimo con 1:01.04800 metri AM:Nicola Perugini è ventesimo con 2:38.90Alberto Meacci è ventunesimo con 2:42.591500 metri AM:Nicola Perugini è diciottesimo con 5:30.38Alberto Meacci è diciannovesimo con 5:30.39Salto in alto AM:Lorenzo Bianchini è primo con 1.87Salto in Lungo AM:Enrico Martorelli è diciannovesimo con 5.17 (-0.3)Salto Triplo AM:Enrico Martorelli è ottavo con 11.55 (+0.9)Staffetta 4x100 AM:(FINETTI - BROGI - MARTORELLI - CASAMONTI) settima con 50.49100 metri AF:Emma Zanelli è diciassettesima con 14.10 (+1.0)200 metri AF:Elena Monciatti è nona con 28.29 (+0.0)Emma Zanelli è quindicesima con 29.33 (+0.0)400 metri AF:Silvia Fregoli è sedicesima con 1:11.71800 metri AF:Bianca Floris è nona con 2:43.862000 siepi AF:Bianca Floris è quarta con 9:03.04Salto in Alto AF:Elena Monciatti è terza con 1.67Emma Sarri è settima con 1.55Salto con l'asta AF:Elena Bucciarelli è quinta con 2.60Salto in Lungo AF:Emma Di Pietra è tredicesima con 4.15Livia Lenzi è quattordicesima con 4.13Salto Triplo AF:Emma Di Pietra è sesta con 9.47 (-0.7)Livia Lenzi è ottava con 9.18 (+0.0)Peso AF:Rosa Russo è quinta con 7.95Giavellotto AF:Emma Sarri è sesta con 23.54 metriStaffetta 4x100 AF:(ZANELLI - BUCCIARELLI - LENZI - FREGOLI) quarta con 53.68Staffetta 4x400 AF:(FREGOLI - FLORIS - MONCIATTI - SARRI) seconda con 4:35.80