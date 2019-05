Siena Warriors 2019: Simone Bicchi all’esordio nel pugilato professionistico

Sabato 1 giugno al PalaGiannelli Mens Sana un’intera giornata dedicata agli sport da combattimento

Sabato 1 giugno il PalaGiannelli della Polisportiva Mens Sana in viale Sclavo a Siena farà da cornice a un’imperdibile giornata di sport e spettacolo dedicata agli sport da combattimento.“Siena Warriors 2019” sarò uno show che offrirà alla cittadinanza la possibilità di trascorrere un’intera giornata a bordo ring. Un’opportunità unica per scoprire le emozioni, le tecniche e le dinamiche di due tra le più antiche e spettacolari discipline della grande galassia degli sport da contatto: Boxe e Kickboxing.La kermesse pugilistica è organizzata dalla Boxe Siena Mens Sana e avrà inizio dalle ore 21. Nel quadrato allestito appositamente per l’evento si alterneranno a ritmo serrato incontri di pugilato professionistico, pugilato agonistico dilettantistico e pugilato femminile.Tutti gli appassionati di pugilato e di sport della nostra città saranno poi chiamati a seguire con attenzione l’evento clou della serata, ovvero l’attesissimo esordio di Simone Bicchi come pugile professionista. Senese, contradaiolo del Valdimontone, grande tifoso della Robur e gestore di un noto locale del centro storico della nostra città, Simone approda nel mondo del professionismo dopo 10 anni di pugilato agonistico trascorsi sotto la direzione tecnica del maestro Fpi David Borgogni. Bicchi, che raccoglie il testimone lasciato da Davide Traversi, rappresenta un’altra grande soddisfazione per la scuola pugilistica senese che da più di mezzo secolo partecipa attivamente alla promozione e al prestigio della disciplina pugilistica nel panorama cittadino, regionale e nazionale. Simone, che affronterà il pugile emiliano Emanuele Zagatti per la categoria Super Medi, è recentemente approdato nell’ambito roster di pugili della promoter internazionale Rosanna Conti Cavini, la famosa “signora della boxe italiana”, da decenni alla ribalta sullo scenario nazionale e internazionale nel mondo dell’organizzazione di eventi pugilistici.Prima dell’incontro professionistico avrà luogo una rassegna di match di Pugilato Olimpico in cui i giovani atleti della scuola pugilistica senese della Boxe Siena Mens Sana saranno chiamati ad incrociare i guantoni con pugili di altre società sportive della Toscana. Portacolori della Boxe Siena saranno: Niccolò Nocciolini, Giacomo Pazzaglia, Alessio Montesi, Inanc Mahmut Baran all’esordio e Sara Bramerini.