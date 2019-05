Sabato 1 giugno la 4ª edizione del torneo Siena Kickboxing Day

Sabato 1 giugno al PalaGiannelli di Siena in viale Slavo, organizzato da Gold Gym Siena, si terrà la 4ª edizione del torneo Siena Kickboxing Day al quale parteciperanno atleti da tutta la Toscana e Umbria.Un torneo cresciuto in pochi anni e diventato appuntamento fisso e importante per il panorama della Kickboxing in tutta la regione per la Federazione Italiana FIKBMS."Molte le difficoltà per organizzare un torneo del genere - spiega la Gold Gym Siena -, ma anche molte di più le soddisfazioni per vedere gli atleti soddisfatti e felici per partecipare all’evento, passando da pochi partecipanti nella prima edizione per arrivare a numeri decisamente importanti come quest’anno. C'è da sottolineare l’estenuante lavoro del nostro amico David Chiti che, con la sua passione per le arti marziali, è stato in grado di trovare gli sponsor che permettono di svolgere questo torneo nelle migliori condizioni possibili."Quest’anno saranno circa 70 i partecipanti alla manifestazione, suddivisi in discipline a contatto leggero: Kick Light, Light Contact, Kick Jitsu e a contatto pieno: Low Kick, K1, Full Contact. Per la Gold Gym, come società organizzatrice dell’evento, parteciperanno gli atleti dei maestri Salvatore Mangiafico e Nicola Tonelli: Jacopo Biancucci nella -70 Kick Light e nel Light Contact nella stessa categoria di peso, Giuseppe Lomartire nella -75 Kick Light, Matteo Ravazzi nella -60 Kick Light e Carmine Graziuso nella -65 di Kick Jitsu. Per l’occasione la scuola Gold Gym di Musical Form con il maestro Roberto Fagnani aprirà e chiuderà il torneo con una dimostrazione tecnica dei propri bambini."Speranzosi che il torneo sia all’altezza delle edizioni precedenti, invitiamo tutti i senesi a venire a scoprire uno sport appassionante come quello della kickboxing, l’ingresso è libero. Ringraziamo tutti gli sponsor che ci hanno permesso di costruire questa manifestazione: Estra, Cantina Argiano, Tipografia San Giovanni, Ristorante Sotto le Logge del Papa e Al Cambio music all. ringraziamo anche la Boxe Mens Sana Siena per la collaborazione."