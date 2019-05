Aria di appuntamenti internazionali per l’Uisp Atletica Siena

Il carabiniere Yohanes Chiappinelli inaugurerà la stagione con la maglia del club senese

Tanti appuntamenti nell’ultimo fine settimana di maggio per l’Uisp Atletica Siena con un clima di manifestazioni internazionali che ha investito il club senese e atleti impegnati dall’ Alto Adige alla Toscana. A Bressanone (Bolzano) si è svolta la trentasettesima edizione del prestigioso Brixia Meeting, appuntamento internazionale che vede ogni anno confrontarsi rappresentative U18 delle regioni italiane e degli stati confinanti. A Castiglione della Pescaia è andata in scena la nona edizione del “Meeting Internazionale Città di Castiglione della Pescaia”, mentre ad Abbadia San Salvatore si sono svolti i Campionati Italiani master di prove multiple. Tra gli impegni regionali figurano la quarta tappa del Gran Prix Fidal Toscana che si è svolta a Livorno e il Tour di Lanci allievi a Lucca.Due gli atleti del club senese che sono stati chiamati a difendere i colori della Toscana a Bressanone: Lorenzo Bianchini nel salto in alto e Giacomo Frassinelli nei 100m. Bianchini, promettente under 18 sotto la guida di Stefano Giardi, è stato capace di un lusinghiero sesto posto fermandosi a 1,90m, a un centimetro dal record personale, mentre Frassinelli ha fermato il cronometro a 11’’78 (-0.7m/s) cogliendo il dodicesimo piazzamento.A Castiglione della Pescaia nei 200m si è registrato l'ottavo piazzamento del ventenne Tommaso Bruni, 23''02 (-0.8 m/s) e la decima posizione dell'allievo Giulio Casamonti, 23''94 (-0.5 m/s) nella gara vinta dal canadese Rodney Brendon in 20''93, oro ai Mondiali di staffette 2017 a Nassau. Negli 800m erano in gara le promesse Niccolò Ghinassi e Duccio Pecciarelli, rispettivamente decimo ritoccando il personal best a 1'54''35 e diciannovesimo con 2'00''80 nella gara che ha visto siglare il record del meeting sulla distanza, 1'46''21, da parte del bosniaco Amel Tuka, bronzo ai Mondiali 2015 di Pechino. In gara nel salto in alto anche il cinese Guowei Zhang, che si allena sulla pedana del “Renzo Corsi” di Siena sotto la guida del tecnico Stefano Giardi, vincitore sotto un’incessante pioggia con un ottimo salto a 2,24m.A Lucca, nella manifestazione di lanci dedicata alle categorie U18, sono emerse le positive prestazioni di Riccardo Finetti, primo nel lancio del disco con il record personale di 37,70m e secondo nel lancio del martello a pochi centimetri dal personale con 50,13m; Rosa Russo, sesta nel martello con 35,38m e Enrico Martorelli con 30,28m nel lancio del disco.Da Livorno è arrivato il quarto piazzamento di Alessandro Brizzi nei 1500m corsi con il primato personale di 4’05’’24.Fabrizio Finetti, classe 1960 e già Campione Italiano indoor del salto triplo nella categoria M55, ha chiuso al terzo posto di categoria con 4549 punti la sua esperienza ai Campionati Italiani master di prove multiple.Il prossimo appuntamento per l’Uisp Atletica Siena sarà nel primo week-end di giugno con la seconda prova regionale dei Campionati di Società assoluti. In tale occasione farà la sua prima uscita nella stagione estiva il carabiniere Yohanes Chiappinelli sulla distanza dei 1500m, in attesa dell’appuntamento con i 3000 siepi, di cui è medaglia di bronzo europea, in occasione del Golden Gala Pietro Mennea allo stadio Olimpico di Roma. Chiappinelli, come è già accaduto in passato, torna a vestire in occasione dei societari la maglia biancorossonera del club senese in cui è cresciuto e dove si allena sotto la guida del tecnico Maurizio Cito.