MotoGP Italia, Pramac: preziosa seconda fila per Miller - FOTO

Gran Premio d'Italia - Mugello

Qualifiche

Nella giornata di qualifiche del Gran Premio d'Italia di MotoGP disputata oggi al Mugello, per Lamborghini Pramac Racing preziosa seconda fila con Jack Miller che si qualifica al quinto posto. Pecco Bagnaia, dopo il miglior tempo ottenuto nelle libere di ieri, ottiene il suo miglior piazzamento in MotoGP e partirà 8°. Pole position a Marquez su Honda, secondo tempo per Quartararo su Yamaha e terzo per Danilo Petrucci su Ducati.P5 Jack Miller (1'46.478, + 0.422 from P1)Jack sembra essere in gran forma e conquista agevolmente l’accesso diretto alle Q2 facendo registrare il miglior tempo assoluto nel T1P10 Francesco Bagnaia (1'46.713, +0.657 from P1)Il super tempo delle FP2 sarebbe servito a Pecco per qualificarsi direttamente alla Q2. Il pilota italiano si migliora nelle FP3 ma il feeling con la moto non è quello del venerdì.P5 Jack Miller (1'47.266, +0.467 from P1)Il passo gara è estremamente convincente.P14 Francesco Bagnaia (1'47.817, +0.360 from Top 10, +1.018 from P1)Anche il passo gara di Pecco è incisivo ed è in linea con il gruppo della Top 10.P5 Jack Miller (1'46.029, +0.510 from P1)Jack ottiene un prezioso quinto posto dopo aver girato da solo in modo molto convincente nella seconda run.P8 Francesco Bagnaia (1'46.260, +0.741 from P1)Pecco conquista il miglior piazzamento in griglia nella sua carriera di MotoGP. Partirà tra Vinales e Dovizioso, rispettivamente settimo e nono.“Siamo in crescita e questo è un dato molto importante. Mi sono trovato davvero bene con il set up che abbiamo fatto. L’obiettivo è finire la gara e cercare di prendere la Top 10. Posso dire che siamo competitivi e per domani c’è molta fiducia”.“Sono abbastanza soddisfatto anche perché il passo gara è positivo. Abbiamo lavorato molto anche sulle gomme e abbiamo preso dati importanti in vista della scelta di domani. In qualifica mi aspettavo forse qualcosa in più ma la seconda fila non è male”.