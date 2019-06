Una Sorba Casciano stellare è campione regionale calcio a 5 della Figc

Sconfiggendo per 1-0 l'ASD Il Rotino di Livorno nella movimentatissima finale di Prato, con rete di Tommaso Troiano, i ragazzi della squadra di calcio a 5 La Sorba Casciano guidata mister Becucci, vera sorpresa del campionato, hanno concluso una stagione brillantissima che li ha consacrati campioni toscani Under 21 della Figc con De Andreis, Pellegrino e Tomic che hanno realizzato 25 reti ciascuno e Tommaso Troiano convocato nella rappresentativa Toscana nel Torneo delle Regioni svoltosi in Basilicata.È stata una affermazione eccezionale e prestigiosa che ha portato i giovani biancorossi di Casciano di Murlo dei team manager Golini e Trochei a disputare i play-off scudetto Under 21 con il Leonardo di Cagliari la cui prima squadra partecipa al campionato nazionale di A2 e con Bergamo formazione campione regionale della Lombardia.Anche se i risultati finali delle 2 partite play-off hanno visto la formazione cascianina superata per 9-6 da Cagliari e per 6-2 da Bergamo, bisogna dare atto del grande impegno e delle ottime prestazioni dei biancorossi che hanno lottato con grinta e carattere con squadre di città importanti e tecnicamente ben strutturate da anni ai vertici nazionali di categoria.Questo l'organico a disposizione di mister Becucci nella corrente stagione sportiva: Porta, Anselmi, Van der Meer, Rossi Paccani, Zecca, Boumaourane, Mabrouk, Pellegrino, De Andreis, Troiano T., Troiano L., Tomic, Spanjolli.