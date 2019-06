L’Uisp Atletica Siena ottava in Toscana ai Campionati di società assoluti

Il carabiniere Yohanes Chiappinelli presente al Golden Gala dopo l’esordio in maglia biancorossonera ai societari assoluti

L’Uisp Atletica Siena ha inaugurato il mese di giugno con la seconda e ultima fase regionale dei Campionati di società assoluti, disputata a Grosseto sulla pista e sulle pedane dello stadio “Carlo Zecchini” di Grosseto e dell’adiacente campo scuola “Bruno Zauli. Gli atleti del club senese, dopo aver già conseguito nella prima fase di Arezzo l’inserimento nelle graduatorie nazionali (grazie alla copertura, come da regolamento, di 18 gare), hanno definito la classifica regionale, collocandosi all’ottavo posto sia con la squadra femminile sia con quella maschile.La top ten regionale, un piazzamento da anni consuetudinario per l’Uisp Atletica Siena, ha gratificato gli sforzi di tutta la squadra, premiando con merito e soddisfazione la formazione allestita dal Presidente Stefano Giardi con la collaborazione di tutti i tecnici: Cristina Fornacelli, Elena Calzeroni, Gianclaudio Petreni, Giulio De Michele, Maurizio Cito.Un contributo prezioso per questo risultato, è stata la presenza con la maglia dell’Uisp Atletica Siena del carabiniere Yohanes Chiappinelli sulla distanza dei 1500m. Il ventiduenne senese, cresciuto nelle fila della società senese e allenato da Maurizio Cito, ha scaldato i motori in vista della partecipazione al “Golden Gala Pietro Mennea” nei 3000 siepi il prossimo 6 giugno portandosi al traguardo in 3’52’’21. Tempo che non vale il personal best dell’atleta, ma lusinghiero per l’apporto di punti in classifica alla società, e che lo ha visto salire sul primo gradino del podio.Altre solide performance sono date dalla promessa Alessandro Brizzi negli 800m e dallo junior Ares Gepponi nel lancio del peso. Brizzi, under 23 di Maurizio Cito, si è trovato a suo agio nella serie dei migliori chiudendo al terzo posto con il crono di 1’57’’81, avvicinando il record personale e correndo nuovamente sul piede del 1’57 confermando lo stato di forma visto anche nelle prove delle settimane precedenti; settimo nei 1500m in 4’11’’84. Gepponi, diciannovenne allenato da di Elena Calzeroni e Gianclaudio Petreni, ha spinto l’attrezzo di categoria assoluta (Kg. 7,260) a 12,28m balzando al secondo posto e allungando così il personal best di quasi mezzo metro a una settimana dai Campionati Italiani di categoria in cui gareggerà con l’attrezzo da 6 Kg.Dalla squadra femminile le prestazioni di rilievo sono giunte dalla juniores Linda Moscatelli, e dalla promessa Federica Renzi, entrambe in possesso dei minimi di partecipazione alla prossima rassegna nazionale di categoria. Moscatelli impegnata nei 400m ha colto il terzo posto correndo sotto il minuto, 59’’99 il crono che l’ha portata vicino al record personale. Renzi, con due risultati ventosi, ha chiuso al terzo posto nei 100hs fermando il tempo a 14’’54 e quinta nei 200m in 25’’60.Risultati consistenti e incoraggianti sono stati anche quelli dei velocisti Simone Del Prato, sesto nei 100m in 11’’19 ventoso e nono nei 200m in 22’’84; e Tommaso Bruni, settimo nei 200m in 22’’81; degli astisti Elena Bucciarelli, quarta a 2,75m, e Ian Moretti, decimo a 3,00m. L’ under 18 Riccardo Finetti ha superato la barriera dei 40m nel lancio del martello con l’attrezzo della categoria assoluta (7,260 kg) portandosi al record personale di 40,09m. Giulia Giardi, impegnata nel lancio del martello e del disco, ha concluso rispettivamente quarta con 37,55m e sesta con 32,19m. Positivi anche Antonio Santaniello, nono con 1’01’’11 nei 400Hs e Niccolò Ghinassi, ottavo con 51’’11 nei 400m.Le staffette femminili hanno fornito prove robuste centrando l’obiettivo di migliorare il tempo della fase precedente. La 4x100m Ceccarelli – Zanelli – Fregoli – Renzi si è portata al traguardo in quarta posizione in 52’’56 e la 4x400m Fregoli – Sarri – Zanelli - Monciatti seconda con 4’26’’51.Uscendo dal fil rouge dei campionati societari tra i risultati del fine settimana è emerso il record personale della cadetta Giada Bernardi sui 300m in 40’’85. Bernardi, in gara a Fidenza con la rappresentativa regionale cadetti, ha vinto la batteria in solitaria ed ha chiuso quarta a soli tre decimi dal primo posto.I prossimi appuntamenti vedranno l’Uisp Atletica Siena partecipare il 6 giugno alla trasferta a Roma allo Stadio Olimpico in occasione del Golden Gala Pietro Mennea con alcuni giovani biancorossoneri che prenderanno parte alla staffetta 12x200m del Palio dei Comuni come rappresentativa del Comune di Siena e che poi torneranno sulle tribune dell’Olimpico in attesa di vedere scendere in pista sui 3000 siepi il loro “Yoghi”, Yohanes Chiappinelli, alla prima uscita sulla distanza prediletta di fronte ai migliori al mondo. Nel prossimo week-end, a Rieti, si disputerà la prima rassegna nazionale individuale della stagione estiva con i Campionati Italiani junior e promesse.