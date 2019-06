Oltre 260 gli iscritti al Circuito di Siena per la seconda prova del Campionato Italiano ACI Karting

Numeri record al Circuito di Siena per la seconda prova del Campionato Italiano ACI Karting del 6-9 giugno 2019, che ha superato quota 260 iscritti

Sono oltre 260 gli iscritti provvisori per la seconda prova del Campionato Italiano ACI Karting in programma da oggi al 9 giugno al Circuito di Siena. Ed è già nuovo record per la pista di Siena, dove per ritrovare l’ultimo affollato evento sul circuito toscano bisogna risalire al 2009 con i 246 piloti del Campionato Italiano Open Masters. Nelle statistiche del Campionato Italiano ACI Karting i maggiori record di partecipazione finora risalgono invece agli eventi del 2017 con 281 piloti ad Adria, 269 a Sarno, 258 a Lonato.In gara al Circuito di Siena sono le categorie KZ2, 60 Mini, KZN e Iame X30, ma a caratterizzare il picco di affluenza in questa seconda prova del Tricolore è l’esordio stagionale della KZN, con le due nuove categorie Under (fino a 35 anni) e Over (da 36 anni) per la prima delle tre prove in calendario. I due prossimi appuntamenti di queste due categorie si svolgeranno il 7 luglio a Sarno (che avrà tutte le categorie compreso il Trofeo di marca Rok) e il 1° settembre a Sant’Egidio alla Vibrata.KZN UNDER CON IL CAMPIONE 2018 EMANUELE SIMONETTI. Le due categorie KZN a Siena annoverano circa 100 piloti, fra i team più accreditati spicca Mamo Racing con 9 piloti e in KZ Under con il Campione Italiano 2018 Emanuele Simonetti, oltre a Francesca Cifola, Fabrizio Del Brutto, Leonardo Pelosi (assistiti TM Luzi Racing), e Andrea Capponi, Irnerio Cittadini e Lorenzo Mariani (assistiti TM Ego Racing); in KZ Over Mamo Racing schiera Roberto Profico protagonista nel 2017 e 2018, insieme a Paolo Gagliardini (assistiti TM Luzi Racing).KZN OVER CON IL CAMPIONE 2018 CRISTIAN GRIGGIO. Sempre in KZN, un’altra importante adesione arriva dai team legati a Maranello Kart, che si presenta con il campione 2018 della Over Cristian Griggio, oltre a Alberto Veneruso, Andrea Spagni, Attilio Borghi, Frederigo Figueiredo De Castro, Andrea Fortuna, Aniello Di Biase, Jacopo Vanelli, Sebastiano De Matteo, Luigi Lo Certo; mentre nella KZN Under sono al via Michael Dalle Stelle, Francesco Simonazzi, Mattia Giannini, Andrea Pasquinelli, Salvatore Nania, Andrea Caregnato, Fabrizio Del Brutto, Kevin Ceccarelli, Niko Petrino, Leonardo Pelosi.PROGRAMMA. Oggi, giovedì 6 giugno, si sono svolti i turni di prove libere a partire dalle 8:30, in sequenza X30 Senior, X30 Junior, 60 Mini, KZ2. Il programma prosegue venerdì 7 giugno con le prove libere dalle ore 8:00 per tutte le categorie, compreso KZN, a seguire dalle ore 15:10 prove libere ufficiali e dalle ore 17:40 prove di qualificazione. Sabato 8 giugno manches di qualificazione e gare di repechage. Domenica 9 giugno doppia finale per ogni categoria dalle 9.40 e dalle 14.15.DIRETTA TV E STREAMING. Domenica 9 giugno diretta TV su AutoMotoTV (Sky canale 148) e diretta in streaming nella pagina Facebook Campionato Italiano ACI Karting. Live Timing e Risultati nel sito www.acisport.it Servizi televisivi nell’ambito del Magazine ACI Sport su RAI Sport, emittenti nazionali, web e 45 emittenti areali sul territorio nazionale (in Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia). L’elenco completo è pubblicato nel sito ACI Sport.CORRIERE DELLO SPORT. Una pagina speciale di commento e foto sarà pubblicata sul quotidiano sportivo Corriere dello Sport di giovedì 13 giugno.1ª prova, 12.05.2019, Circuito 7 Laghi Kart, Castelletto di Branduzzo (PV)Categorie 60 Mini, KZ2, X30 Junior e Senior, Rok Junior e Senior2ª prova, 09.06.2019, Circuito di Siena, Castelnuovo B.ga (SI)Categorie 60 Mini, KZ2, KZN, X30 Junior e Senior3ª prova 07.07.2019, Circuito Internazionale Napoli, Sarno (SA)Categorie 60 Mini, KZ2, KZN, X30 Junior e Senior, Rok Junior e Senior4ª prova 28.07.2019, Adria Karting Raceway, Adria (RO)60 Mini, KZ2, X30 Junior e Senior, Rok Junior e Senior5ª prova, 01.09.2019, Kartodromo Val Vibrata, Sant’Egidio alla Vibrata (TE)Categorie 60 Mini, KZ2, KZN, X30 Junior e Senior