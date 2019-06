Festa di fine anno sei progetti effettuati nelle scuole del CONI Siena

Nella scorsa settimana, presso il campo scuola di via Avignone a Siena, organizzata dal CONI Siena, si è svolta la festa di fine anno scolastico di tutti i progetti motori che sono stati effettuati nella scuola d’infanzia e primaria di Siena e che hanno visto impegnati, nel corso del 2019 circa 12.000 alunni di tutta la provincia di Siena.La mattinata si è svolta all’insegna del divertimento e del gioco, nessuno escluso, tutti gli alunni presenti (circa 400 provenienti da Siena e zone limitrofe) hanno partecipato ai vari giochi tradizionali e ad alcune discipline sportive. Per questo - spiega il CONI di Siena - vogliamo ringraziare la Federazione Baseball con i tecnici Antonio Acea e Antonio Rodriguez, la pallavolo con Giulia Corsini e Ginevra Nastasi, la Ego Handball Siena con l’allenatore Alessandro Fusina e il giocatore Jacob Nelson, la danza sportiva con Irene e Ilaria Vallone.Cinque i progetti attivati nell’anno scolastico che si concludono:- Il progetto della scuola d’infanzia “Imparo Giocando verso sCOOL FOOD” realizzato grazie al contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Il progetto ha coperto tutte le scuole d’infanzia del comune di Siena e alcune dei comuni limitrofi;- Il progetto “sCOOL FOOD” ideato, sviluppato e gestito dalla Fondazione MPS, che quest’anno ha visto la collaborazione con il CONI nell’assicurare alle classi 3ª, 4ª, 5ª della primaria un totale di 30 ore (una alla settimana) a classe di attività motoria che si propone, anche, di incrementare le competenze degli studenti nel campo dell’agricoltura, sprechi e rifiuti, consumo consapevole, stili di vita, educazione alimentare, sostenibilità energia e risorse, migliorandone lo stato di salute e gli stili di vita; il progetto sarà replicato anche il prossimo anno scolastico attraverso il bando attualmente aperto rivolto alle scuole della provincia di Siena, Arezzo e Grosseto (classi dalla 1ª alla 5ª primaria e 1ª secondaria di 1° grado);- Il progetto Giocosport “Il bambino sceglie lo sport”, è al 16° anno di realizzazione, rivolto alle classi della scuola primaria e per questo ringraziamo le Amministrazioni comunali che lo hanno finanziato;- “Sport di Classe “progetto CONI in collaborazione con il MIUR con rivolto alle classi 4ª e 5ª della primaria- “Sport Compagni di banco” finanziato dalla Regione Toscana per le classi 1ª e 2ª.“E’ sempre appassionante vedere così tanti bambini giocare, divertirsi e fare sport! La festa finale è ormai una consuetudine del CONI Siena - dice Paolo Ridolfi Delegato CONI Siena -, la riteniamo importante per il valore educativo indispensabile che diamo all’attività motoria nella scuola e che purtroppo per vari motivi ancora non si fa abbastanza”.