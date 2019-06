Apertura prolungata nei mesi estivi per il campo scuola “Renzo Corsi” di Siena. La struttura di via Avignone sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 22: rispetto ai precedenti orari sarà anticipata di un’ora l’apertura mattutina e prolungata di un’altra ora la chiusura serale.La decisione è stata presa dalla giunta comunale che ha dato corso a una mozione approvata in Consiglio comunale. Il nuovo orario entrerà in vigore dal 10 giugno e sarà valido fino al prossimo 2 agosto. Restano invariati l’orario del sabato (8-13) e la chiusura domenicale.