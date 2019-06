Due medaglie ai Campionato assoluti Fikta 2019 per gli atleti dellâ€™Asd Shinan Karate Kai

Finale di stagione entusiasmante per gli atleti dell’Asd Shinan Karate Kai di Siena ai Campionati assoluti Fikta di Veroli dell'1 e 2 giugno dove sono state due le medaglie conquistate dai portacolori dello Shinan: una d'oro e una di bronzo. Si tratta dell’oro di Francesco Ricci nel kumite individuale cadetti +65 kg e del bronzo di Giuseppe Crapanzano nel kata individuale seniores.La manifestazione che si è svolta nel Lazio nella ridente città di Veroli in un bellissimo impianto il Palacoccia inaugurato nel 2016 con una perfetta organizzazione da parte del C.R. Lazio, è arrivata al culmine delle dure eliminatorie regionali che hanno qualificato gli atleti partecipanti. Francesco Ricci riesce a superare con determinazione tutti gli incontri di eliminatoria, approdato alla finale si aggiudica il titolo di campione italiano di kumite 2019. Risultato lusinghiero anche per Giuseppe Crapanzano che, nel kata maschile seniores in una categoria di elevato valore tecnico riesce, dopo i turni di eliminatoria, a raggiungere la finale conquistando il bronzo.Questo risultato arriva al termine di una lunga e mirata preparazione tecnico tattica della compagine agonistica senese che non a caso ha visto il mese scorso conquistare in tutte le categorie, ben sette medaglie d’oro, due argenti e dieci bronzi ai Campionati italiani UISP di Torino.