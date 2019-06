Alice Volpi vince i Campionati Italiani Palermo2019 di fioretto

La fiorettista senese delle Fiamme Oro è campionessa d'Italia

Inarrestabile Alice Volpi. La fiorettista senese festeggia il titolo tricolore nella 100esima edizione dei Campionati Italiani Palermo2019.La campionessa portacolori del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, ha dominato la gara di fioretto femminile. Alice Volpi in finale ha superato la lucana dell'Aeronautica Militare, Francesca Palumbo, con il punteggio di 15-5. Alice Volpi aveva battuto in semifinale la frascatana Camilla Mancini delle Fiamme Gialle per 15-12. L’ennesimo successo per questo talento classe 1992, eccellente viatico in vista dei prossimi appuntamenti internazionali con Europei e Mondiali.FinaleVolpi (Fiamme Oro) b. Palumbo (Aeronautica) 15-5SemifinaliPalumbo (Aeronautica) b. Cipressa (Fiamme Oro) 15-3Volpi (Fiamme Oro) b. Mancini (Fiamme Gialle) 15-12QuartiCipressa (Fiamme Oro) b. Tortelotti (Mangiarotti Milano) 15-2Palumbo (Aeronautica) b. De Costanzo (Aeronautica) 11-8Volpi (Fiamme Oro) b. Bianchin (Aeronautica) 15-13Mancini (Fiamme Gialle) b. Batini (Carabinieri) 15-13Classifica (38): 1. Alice Volpi (Fiamme Oro), 2. Francesca Palumbo (Aeronautica), 3. Erica Cipressa (Fiamme Oro), 3. Camilla Mancini (Fiamme Gialle), 5. Martina Batini (Carabinieri), 6. Valentina De Costanzo (Aeronautica Militare), 7. Elisabetta Bianchin (Aeronautica Militare), 8. Lucia Tortelotti (CdS Mangiarotti Milano).