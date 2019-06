Molti candidati alla vittoria nella seconda prova del Campionato Italiano ACI Karting al Circuito di Siena

Le manche di qualificazione hanno indicato i pretendenti alla vittoria nelle doppie finali di domenica 9 giugno

Il Campionato Italiano ACI Karting al Circuito di Siena, dove si è registrato il nuovo record di presenze con 283 piloti, ha proposto i primi maggiori protagonisti di questa seconda prova del tricolore del 7-9 giugno. Non senza qualche sorpresa dopo le prove di qualificazione di venerdì e soprattutto dopo le manches di qualificazione dell’intensa giornata di sabato.L’agonismo espresso in pista sui 1.037 metri della pista toscana ha offerto una serie infinita di duelli con l’unico obiettivo di rientrare fra i finalisti per le doppie finali di ogni categoria di domenica. L’appuntamento con le finali è per domenica 9 giugno dalle ore 10:20, in diretta su AutoMotoTV (Sky canale 148) e in diretta streaming nella pagina Facebook Campionato Italiano ACI Karting. Questi gli orari: ore 10:20 KZ2, 10:50 X30 Senior, 11:20 X30 Junior, 11:50 Mini, 12:15 KZN Under, 12:45 KZN Over. Nel pomeriggio dalle ore 13:55 nello stesso ordine prenderanno il via Gara-2 di tutte le categorie.KZ2. In KZ2 si è confermato velocissimo il leader di classifica Simone Cunati (CRG-Tm), autore della pole position e vincitore di due manches. Anche Giuseppe Palomba (Croc-Tm) è stato fra i migliori, con la pole nel proprio gruppo e una vittoria di manche, ma un ritiro patito nella seconda manche per un problema tecnico relega indietro il pilota napoletano. Fra le maggiori sorprese da segnalare quella arrivata da Lugi Di Lorenzo, gregario di Cunati con il team Modena Kart, qui velocissimo come non mai, in prova e nelle manches. Alex Irlando (BirelArt-Tm) secondo e terzo nelle sue due manches, non ha avuto quella superiorità che aveva dimostrato nella prima prova di Castelletto di Branduzzo.KZ2 le migliori posizioni: 1. Cunati, 2. Di Lorenzo, 3. Irlando, 4. Baldi, 5. Zani, 6. Iacovacci.ImageKZN. Nella KZN sono ben 106 i piloti al via. Nella Under (da 15 anni a 35), con 65 partenti, quasi la metà sarà estromesso dalla fase finale, di conseguenza ogni manche è stata disputata con il coltello fra i denti. Più “regolare” la Over (da 36 anni) con 41 piloti, anche questa con un bel numero di piloti ma meno stressante della Under.Nella KZN Under due vittorie sono andate a Emanuele Simonetti (Tony Kart-Tm) e due vittorie a Roberto Cesari (Top Kart-Tm). Le altre vittorie di manches sono state guadagnate da Andrea Pastorino (BirelArt-Tm) e Alessio Mordini (Energy-Tm).Nella KZN Over ha prevalso Riccardo Nalon (Parolin-Tm) con due vittorie, e Roberto Profico (Tony Kart-Tm) con una vittoria.Image60 MINI. Molto combattute anche le manches della Mini, con 69 piloti a lottare per le prime 34 posizioni che danno diritto ad entrare in finale. Fra coloro che si sono messi in mostra Alex Powell (Energy-Tm), Giovanni Trentin (Parolin-Tm), Andrea Filaferro (Tony Kart-Tm), Ean Eyckmans (Parolin-Tm), Nikola Tsolov (Parolin-Tm), Jules Caranta (Tony Kart-Vortex), William Macintyre (Parolin-Tm).IAME X30. La Iame X30 con le due categorie Junior e Senior ha rivelato anche nella seconda prova di Siena un’ottima partecipazione, anche queste complessivamente con 69 piloti.Nella X30 Senior a mettersi in evidenza è stato ancora una volta Edoardo Ludovico Villa (TB Kart-Iame), dominatore di tutte e due le manche. Una terza manche è andata a Leonardo Caglioni (KR-Iame).X30 Senior le migliori posizioni: 1. Villa, 2. Caglioni, 3. Fornaroli, 4. Scognamiglio, 5. Baracco, 6. Maccari.Nella X30 Junior la prima delle due manche è andata a Michael Barbaro Paparo (KR-Iame), che però ha mancato clamorosamente il via nella seconda manche. Ha così avuto via libera Alessandro Cenedese (KR-Iame), vincitore della seconda manche.X30 Junior le migliori posizioni: 1. Cenedese, 2. Elkin, 3. Pujatti, 4. Bertuca, 5. Pulito, 6. Trulli.