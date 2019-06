Campionati Europei DÃ¼sseldorf 2019: Alice Volpi nella nazionale azzurra

Campionati Europei Düsseldorf 2019: Alice Volpi nella nazionale azzurra

Convocati altri tre schermitori toscani: Gabriele Cimini, Aldo Montano e Irene Vecchi



Quattro toscani convocati in azzurro: oltre alla fiorettista senese delle Fiamme Oro Alice Volpi, lo spadista pisano Gabriele Cimini e gli sciabolatori livornesi Aldo Montano e Irene Vecchi rappresenteranno l'Italia ai Campionati Europei Düsseldorf 2019.



La rassegna continentale si svolgerà da lunedì 17 a sabato 22 giugno presso il padiglione fieristico della capitale della Renania-Vestfalia e rappresenta l'ennesimo step del percorso di qualificazione olimpica ai Giochi di Tokyo2020, obiettivo dichiarato per la pattuglia di campioni toscani, tutti reduci da una stagione importante nel circuito di Coppa del Mondo, sia a livello individuale che a squadre.

Toscana rappresentata anche da due riserve in Italia: si tratta del livornese Edoardo Luperi e della pisana Martina Batini, che restano in patria ma in preallarme – rispettivamente – per le gare di fioretto maschile e femminile in caso di necessità.



Il team Italia

Saranno 24 gli azzurri che saliranno sulle pedane tedesche. Nelle gare di fioretto in pedana Andrea Cassarà, Giorgio Avola, Alessio Foconi e Daniele Garozzo al maschile; Alice Volpi, Elisa Di Francisca, Arianna Errigo e Francesca Palumbo al femminile.

Nelle gare di sciabola i protagonisti saranno Aldo Montano, Gigi Samele, Luca Curatoli, Enrico Berrè e le azzurre Irene Vecchi, Sofia Ciaraglia, Martina Criscio e Rossella Gregorio.

Per la spada maschile, invece, spazio a Marco Fichera, Andrea Santarelli, Enrico Garozzo e Gabriele Cimini, mentre nelle gare femminili toccherà a Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola e, per la prova individuale, Alberta Santuccio e per quella a squadre Alice Clerici.



Le date dei toscani

Il programma gare prevede l'esordio, lunedì 17 giugno, della sciabola femminile con Irene Vecchi. Martedì 18 giugno sarà la volta di spada maschile e fioretto femminile, con in pedana Gabriele Cimini e Alice Volpi, mentre mercoledì 19 giugno Aldo Montano sarà impegnato nella sciabola maschile.

Poi le prove a squadre: giovedì 20 in gara le sciabolatrici con la livornese Vecchi; venerdì 21 gli spadisti con il pisano Cimini e le fiorettiste con la senese Volpi; sabato 22 si chiude con gli sciabolatori azzurri capitanati da Montano, inossidabile olimpionico di Livorno.



CAMPIONATI EUROPEI DUSSELDORF2019 - DELEGAZIONE - Dusseldorf, 17-22 giugno 2019

Fioretto maschile

Giorgio Avola, Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo

Riserva in Italia: Edoardo Luperi

Fioretto femminile

Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Francesca Palumbo, Alice Volpi

Riserva in Italia: Martina Batini

Sciabola maschile

Enrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano, Gigi Samele

Riserva in Italia: Dario Cavaliere

Sciabola femminile

Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Irene Vecchi

Riserva in Italia: Michela Battiston

Spada maschile

Gabriele Cimini, Marco Fichera, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli

Riserva in Italia: Federico Vismara

Spada femminile

Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio (gara ind.), Alice Clerici (gara a squadre)



DELEGAZIONE

Capo Delegazione: Paolo Azzi

Commissario tecnico | Fioretto: Andrea Cipressa

Commissario tecnico | Sciabola: Giovanni Sirovich

Commissario tecnico | Spada: Sandro Cuomo

Staff tecnico | Fioretto: Fabio Galli, Eugenio Migliore, Giovanna Trillini, Annalisa Coltorti

Staff tecnico | Sciabola: Andrea Aquili, Lucio Landi, Leonardo Caserta, Andrea Terenzio

Staff tecnico | Spada: Dario Chiadò, Roberto Cirillo, Giacomo Falcini

Medico: Alessandro Pagliaccia

Fisioterapisti: Federica Balbi, Caterina Chincoli, Felice Picariello

Tecnici delle armi: Gianluca Farinelli, Damiano Domenico Valerio



PROGRAMMA GARE

Lunedì 17 giugno

Fioretto maschile | individuale

Sciabola femminile | individuale



Martedì 18 giugno

Spada maschile | individuale

Fioretto femminile | individuale



Mercoledì 19 giugno

Spada femminile | individuale

Sciabola maschile | individuale



Giovedì 20 giugno

Fioretto maschile | squadra

Sciabola femminile | squadra



Venerdì 21 giugno

Spada maschile | squadra

Fioretto femminile | squadra



Sabato 22 giugno

Spada femminile | squadra

Sciabola maschile | squadra