Brazilian Jiu Jitsu Mens Sana, incetta di medaglie agli Open d’Italia

Quattro medaglie d’oro per Leonardo Pizzichi nella manifestazione che si è svolta a Firenze

Incetta di medaglie per la sezione Brazilian Jiu Jitsu della Polisportiva Mens Sana, accademia Ronin sotto la bandiera di budoclan Siena, ai campionati italiani che si sono svolti lo scorso week end (sabato 8 e domenica 9 giugno) a Firenze.Nello splendido impianto del Mandela Forum si sono infatti svolte l’ottava edizione del Campionato Italiano Open di Jiu Jitsu Brasiliano con kimono, la quinta edizione del Campionato Italiano Open No-Gi per gli appassionati del grappling e del Bjj senza kimono e la terza edizione del “Junior Firenze Open” che ha visto competere i giovanissimi dai 4 ai 15 anni. Hanno preso parte all'evento atleti da tutta Europa. Grande novità quest’anno l’inserimento delle categorie Master 5 maschile (nati fino al 1968) e Master 3 femminile (nate fino al 1978). L’Italian Bjj Open 2019 è il più importante torneo in Italia, con più di 1800 atleti iscritti.Grandi risultati per la compagine biancoverde: Brunella Vaselli riporta l’oro No Gi Master 3 bianca -56,5 kg e oro Gi Master 3 bianca -58,3 kg; per Leonardo Pizzichi ben quattro medaglie d’oro: No Gi master 5 blu -91 kg e assoluto master 5 blu, Gi master 5 blu -88.3 kg e assoluto master 5 blu. Nicola Greco è argento No Gi master 3 viola 79,5 kg, argento assoluto master 3 viola e bronzo Gi master 3 viola – 82, 3 kg. Per Stefano Mugnaini arrivano un bronzo No Gi master 2 viola -91,5kg e un argento assoluto master 2 viola. Beatrice Becattini prende un argento No Gi adulto blu -71.5 kg e un bronzo Gi adulto blu -74 kg; Arianna Antonuzzo conquista un bronzo No Gi adulto bianca -61 kg e un argento Gi adulto bianca -58.5 kg. Antonio Biancofiore si prende un argento No Gi adulto bianca -91.5 kg e un argento Gi adulto bianca -94,3 kg. Emma Rosini è oro Gi junior adolescente bianca -65 kg. Juan Manuel Ramirez Mendez No Gi conquista un bronzo master 1 blu -85.5 kg.