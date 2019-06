Uisp Atletica Siena, Ares Gepponi in evidenza ai Campionati italiani juniores

Lo scorso weekend Rieti ha ospitato i Campionati italiani Juniores (under 20) e Promesse (under 23) a cui l’Uisp Atletica Siena ha preso parte con cinque atleti: Ares Gepponi, Linda Moscatelli, Giulia Giardi, Federica Renzi, e Niccolò Ghinassi.



I giovani del club senese, dopo aver conseguito i minimi di partecipazione durante le scorse settimane, si sono messi in luce con buone prestazioni individuali, per lo più vicine ai rispettivi personali.

Il risultato migliore è stato conseguito da Ares Gepponi, juniores specialista del getto del peso allenato da Elena Calzeroni e Gianclaudio Petreni.



Il classe 2000 dopo aver lanciato in qualificazione a 13.69m, ha raggiunto la finale dei migliori dodici, progredendo di un centimetro, 13.70 (suo seconda misura di sempre con l’attrezzo da 6kg), per la decima piazza.



Sempre tra gli under 20, Linda Moscatelli, pur in non perfette condizioni dopo un recente infortunio, ha corso i 400hs in 1’05”21, quarta nella propria batteria, quindicesima assoluta; nel disco Giulia Giardi ha lanciato a 33.33m, chiudendo al diciassettesimo posto.



Nella categoria promesse, buon comportamento di Federica Renzi sulla pista che nel 2016, da allieva, la vide finalista nei 100hs agli italiani assoluti. La ventenne allenata da Stefano Giardi, dopo un periodo lontano da allenamenti e gare per motivi di studio, sembra tornata con interesse verso le competizioni, correndo i 100hs due volte in 14”77, la prima in batteria, la seconda in semifinale (14° posto assoluto).



Negli 800m promesse, che non hanno visto al via Duccio Pecciarelli per problemi fisici, si è difeso Niccolò Ghinassi, che, dopo i recenti progressi cronometrici (personale portato a 1’54”35), ha chiuso undicesimo la propria batteria in 1’56”21, diciannovesimo complessivo.