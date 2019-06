Polisportiva Axel Group in evidenza al Trofeo ''Città di Siena''

Proseguono gli impegni agonistici della Polisportiva Axel Group di Monteroni d’Arbia: questa volta le pattinatrici monteronesi sono state protagoniste della X edizione del Trofeo Acsi “Città di Siena” svoltosi nel weekend deli'1-2 giugno.Nella due giorni senese ha preso parte un folto gruppo di atleti ben 32 di cui 18 alla loro prima esperienza agonistica dove hanno raccolto il frutto del lavoro svolto in palestra durante i mesi invernaliLe atlete OroNere all’esordio sono riuscite a portare a casa un bottino di successi invidiabile con Agata Galeazzi, Giada Landi, Sara Cherubini che si sono aggiudicate la prima posizione.Ottimo secondo posto per Sofia Baldini e fantastiche prestazioni di Giulia Osman, Chiara Chiezzi, Sofia De Andreis terze classificate nelle rispettive categorie.Sfumato di un soffio il gradino piu basso del podio per Maelle Scarpelli e Alessia Manganelli entrambe 4classificate.Bella prova di crescita e di maturità per Alice Pinti, Giulia Mugnaini, Scarlett Zeballos, Costanza Bonucci che hanno battagliato con atlete giunte da ogni parte d’Italia. Da non dimenticare gli importanti piazzamenti entro i primi 10 posti per Giorgia Pieri, Anita Carradori, Emma Iacoboni che come le altre atlete erano alla loro prima uscita.Infine tra gli esordienti nel circuito gare da segnalare il classe 2012 Cosmo Cozzolino che è riuscito a convincere con la sua esibizione i giudici ed ottenere il primo posto nella categoria maschile Primi Passi.Dopo l’exploit nell’ultima edizione del Campionato Italiano ACSI svoltosi a Foligno nel mese scorso il gruppo Agonismo guidato da Alice Vessichelli ha confermato gli ottimi risultati fin qui raccolti mettendo a segno ben 6 primi piazzamenti con Giulia Gilistro, Caterina Cicali, Elisa Albanese, Irene Salvi, Federica Cozzolino, Aurora Giannetti ed altri ottimi sette secondi posti ad opera di Aurora Saccone, Lucrezia Fanti, Aurora Bazzotti, Itria Frongia, Deianira D’Antoni, Noemi Cena, Stella Caldi ed un quarto posto di Ginevra Bellini autrice di una buona prestazioneProssimi impegni per la Polisportiva Axel Group saranno la trasferta al Trofeo Interregionale ACSI “Città di Acquapendente” (VT) il prossimo 15-16 giugno e poi nuovamente in terra senese il weekend successivo per il “3° Trofeo Libertas” a San Rocco a Pilli.