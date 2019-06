Atletica Mens Sana, Latena Cervone campione nazionale Uisp di triathlon ragazzi

Ottimi risultati della sezione Atletica Leggera a Campi Bisenzio. Capun: "Una stagione molto positiva"

Ottime prestazioni per la sezione Atletica leggera della Polisportiva Mens Sana ai campionati nazionali Uisp, che si sono svolti a Campi Bisenzio nei giorni scorsi. Nella due giorni all'interno dell'impianto di atletica "Emil Zatopek" Latena Cervone si è laureato campione nazionale di triathlon (60 mentri – 600 metri – salto in lungo), raggiungendo dunque uno splendido risultato nella categoria Ragazzi. Sempre nel triathlon strepitoso bronzo per Nora Ardenghi e ottimo ottavo posto per Caterina Brogi (categoria Ragazze). E' arrivata anche la Coppa come terza società classificata nella categoria Ragazze. Nella categoria cadetti Ewan Folco, Matteo Bernini, Guido Valenti e Sveva Tarquini hanno migliorato il loro personale.Molto positivi i risultati nella categoria Esordienti: hanno gareggiato nel biathlon, conquistando una medaglia, Caterina De Mauro (quinta), Arianna Lo Cascio (sesta), Guendalina Mancuso (sesta). Si sono distinte per tenacia e volontà anche Miriam Bianchi, Alemitu Grasso e Letizia Lazzeri. Buona prestazione nella categoria Allieve anche per Eva Lia Tarquini che ha concluso al settimo posto la sua gara di 1500metri."E' la giusta conclusione – sottolinea Laura Capun, direttore tecnico della sezione e che ha accompagnato gli atleti assieme all'altro istruttore Pietro Giannitti – di una stagione molto positiva e soddisfacente. I nostri atleti sono migliorati sia nelle prestazioni che nei risultati e i campionati italiani Uisp sono stati il premio finale di tutta l'annata. Vorrei far notare anche che Latena Cervone e Nora Ardenghi, appena due giorni prima, hanno partecipato alla staffetta all'interno del Golden Gala a Roma, ottenendo il decimo posto su centottanta staffette provenienti da tutta Italia e portando in alto il nome della Polisportiva e di Siena".