Nuoto, Viola Petrini della Virtus Buonconvento sul podio in due finali al Meeting di Roma

La Virtus Buonconvento ha preso parte con successo al Meeting Internazionale di Nuoto “TVN 2019” che si è tenuto allo Stadio del Nuoto di Roma. La protagonista della selezione giallonera è stata senza dubbio Viola Petrini (classe 2006) che ha conquistato due finali nella categoria Ragazzi, riuscendo a salire sul podio sia nei 50 che nei 100 stile libero. La giovanissima virtussina ha centrato contemporaneamente la medaglia di bronzo e il pass per i campionati nazionali nuotando, rispettivamente, in 27’’7 e 1’00’’5; anche Caterina Ceccarelli è entrata in finale nei 50 stile, riuscendo a migliorare il suo personal best fino a 26’’7.



Della spedizione romana facevano parte anche Valeria Mataloni, Arianna Sparvieri, Silvia Belli, Chiara Costagli e Giacomo Ceccarelli che si sono ben comportati nelle diverse gare, in un contesto di partecipanti di notevole spessore sia a livello giovanile che assoluto.



La Virtus Buonconvento si è poi trasferita a Firenze, sede della fase regionale del Campionato a squadre dedicato alla categoria Ragazzi; com’era prevedibile il settore femminile si è fatto valere fino al punto da piazzarsi in seconda posizione nella classifica a punti: solo la Florentia Nuoto Club è riuscita a fare meglio, mentre in terza posizione dietro alle nuotatrici giallonere si è piazzata l’Azzurra Nuoto Prato. La squadra era formata da quasi tutte atlete del primo anno della categoria, dunque con buone prospettive anche per la prossima stagione agonistica.



I più giovani della categoria Esordienti A sono stati invece impegnati a Livorno, dove hanno preso parte alla gara a squadre, ottimo test in vasca lunga in vista delle finali regionali. Nel prossimo week end gli Esordienti B saranno in vasca a Firenze per l’ultimo atto del loro campionato e la Virtus Buonconvento schiererà 16 finalisti, confermando un’ottima situazione del proprio vivaio.



I più grandi (Esordienti A e Categoria) sono invece nuovamente in partenza alla volta di Cremona dove i nuotatori gialloneri saranno in acqua nello splendido impianto della Canottieri Baldesio, sulle rive del Po.



Dal punto di vista dell’attività gestionale la Virtus Buonconvento si è nuovamente aggiudicata la sorveglianza balneare delle spiagge di Cecina e Rosignano, confermando dunque un abbinamento vincente tra attività sportiva di Salvamento e impegno sulle coste tirreniche durante il periodo estivo.