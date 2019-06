Ottimi risultati per la Canottieri D'Aloja di Chiusi ai Campionati italiani

Nello scorso fine settimana, presso il Lago di Varese, si sono svolti i Campionati italiani di canottaggio per le categorie Senior Pesi Leggeri e Junior, ai quali la Canottieri D'Aloja di Chiusi ha partecipato con quattro equipaggi societari, mentre un altro atleta chiusino cresciuto nella Canottieri D'Aloja ha partecipato alla competizione sotto i colori del Cus Pavia.



I risultati alla fine della due giorni hanno confermato quanto di buono durante tutto l'anno i ragazzi di Chiusi guidati dagli allenatori Riccardo Alfatti e Nila Dini hanno fatto. E' infatti arrivato un bronzo dal doppio femminile junior di Anita Gnassi e Matilde Rainis (in prestito dalla LNI Barletta), un ottimo risultato visto che le due ragazze sono al primo anno in questa categoria.



Il quattro di coppia senior di Stefanini, Nelli, Parrini e Bianchi ha raggiunto il sesto posto in una finale che annoverava anche il quartetto delle Fiamme Gialle composto dai campioni in modo in carica della specialità. I ragazzi si sono ripetuti un ora dopo nel quattro pesi leggeri con Boncopagni al posto di Bianchi, con quest'ultimo che nella stessa mattina della finale aveva disputato le semifinali del singolo senior ponendosi tra i migliori 15 singolisti italiani.



Infine con l'ammiraglia del ganottaggio, l'8+ pesi leggeri, il chiusino Marco Venturini ha centrato il titolo italiano con i colori del Cus Pavia, titolo che già nel 2018 era stato conquistato da Venturini sempre nella stessa specialità.



Ottimi i segnali di crescita quindi per il remo chiusino che vedrà impegnata la società a fine mese nei Campionati italiani riservati alle categorie U23 e Ragazzi.