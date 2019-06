MotoGP Catalogna, Pramac: qualifiche difficili, Miller e Bagnaia partiranno dalla quinta fila - FOTO

Gran Premi Monster Energy de Catalunya - Barcelona

- Qualifiche

Le qualifiche del Gran Premio di Catalogna non regalano high lights alle Ducati di Pramac Racing. Dopo una caduta nel giro veloce delle FP3, Bagnaia spinge forte nelle Q1 ma non riesce a trovare il tempo per qualificarsi alle Q2. Anche Jack Miller è costretto a passare attraverso le Q1 dopo una FP3 incisiva (P11 ma con il quarto ideal time) ma cade nella prima run e non riesce nella seconda a trovare le condizioni per qualificarsi per le Q2.Pecco Bagnaia partirà dalla 13ª posizione e Jack Miller dalla 14ª posizione sulla griglia di partenza della settima tappa del calendario di MotoGP.Purtroppo in questo week end sono successe cose un po’ strane. Siamo andati molto forte con le gomme usate nella prima run delle FP3. Poi nel time attack sono caduto in modo incomprensibile perdendo la qualifica per la Q2. Il passo gara, comunque, è buono. Domani possiamo fare una buona garaNon siamo riusciti ad ottenere un buon risultato in qualifica ma il passo gara è molto convincente. Abbiamo lavorato molto con le gomme usate ed il feeling è buono. La gomma morbida delle FP3 non ha lavorato al massimo ed in Q1 non sono riuscito a trovare il feeling. E’ stata una situazione molto strana.