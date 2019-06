Per Alice Volpi seconda medaglia di bronzo con la Nazionale italiana ai Campionati europei in Germania

Dolpo il bronzo individuale, la fiorettista senese conquista il terso posto anche nella gara a squadre

Seconda medaglia di bronzo in tre giorni per la fiorettista senese Alice Volpi ai Campionati europei di Düsseldorf2019. Alice Volpi ha chiuso al terzo posto con il team Italia la gara a squadra di fioretto femminile.Il quartetto azzurro - composto da Elisa Di Francisca, Alice Volpi, Arianna Errigo e Francesca Palumbo - ha infatti superato con il punteggio di 45-36 le padrone di casa della Germania, nella finale valida per il terzo gradino del podio in cui la senese non ha potuto tirare per infortunio.La squadra italiana guidata dal commissario tecnico, Andrea Cipressa aveva esordito superando per 45-28 la Spagna nel match dei quarti di finale. In semifinale è giunta però la sconfitta ad opera della Russia, con il punteggio di 44-32.“Ovviamente aspiravamo alla medaglia d’oro. Ci aspettavamo di più. Non eravamo al massimo ma ci abbiamo provato. Mi è dispiaciuto non tirare nel match per il terzo e quarto posto a causa di un problema alla mano ma le mie compagne sono state brave e portiamo a casa un bronzo comunque importante, il mio secondo in un Europeo che giudico dunque positivo”, le parole di Alice Volpi ora proiettata, come tutte le azzurre, al Mondiale di Budapest.FinaleRussia b. Francia 45-32Finale 3°-4° postoITALIA b. Germania 45-36SemifinaliFrancia b. Germania 45-28Russia b. ITALIA 44-32QuartiFrancia b. Ucraina 45-34Germania b. Ungheria 45-31Russia b. Polonia 45-24ITALIA b. Spagna 45-28Classifica (11): 1. Russia, 2. Francia, 3. ITALIA, 4. Germania, 5. Ungheria, 6. Polonia, 7. Spagna, 8. Ucraina.ITALIA: Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Alice Volpi, Francesca Palumbo