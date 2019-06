Atletica Siena, Claudio Facchielli vince il Gran Prix a Montespertoli

Si è svolta mercoledì a Montespertoli una nuova tappa del Gran Prix Fidaltoscana che ha visto in evidenza, per l'Uisp Atletica Siena, Claudio Facchielli e Federica Renzi.Il velocista di Montefollonico si è imposto nettamente nei 200m in 22"27 (+0.6). Lo sprinter biancorossonero non pare lontano dalla barriera dei "22 netti", lui che dal 2015 ha un personale di 21"37 e che, sicuramente, con maggiore costanza di allenamento e rendimento, ha possibilità di avvicinare certi tempi.Nell'omologa gara femminile, ottima Federica Renzi, che, dopo il buon comportamento agli italiani promesse sulle barriere dei 100hs, si conferma con 25"61, secondo posto, non lontana dal personale, 25"53 del 2016.Tra gli altri risultati si segnalano: Giulia Giardi, sesta nel disco con 34.16m, sua seconda misura di sempre; Tommaso Bruni, sesto nei 200 in 22"96; Elena Bucciarelli sesta nell'asta (2.75); Alberto Menicori ottavo nel triplo con 12.58m (undicesimo l'allievo Enrico Martorelli, 11,85); Verdiana Martucci, ottava nei 3000m (12'36"18); Alessandro Brizzi, nono nei 3000m in 9'09"02, con Jacopo Gragnoli undicesimo (personale di 9'40"71),Nel weekend ad Agropoli sono in svolgimento i 54Campionati italiani allievi, dove l'Uisp Atletica Siena, è presente con Emma Sarri nelle prove multiple, la primatista sociale del salto in alto Elena Monciatti, e il martellista Riccardo Finetti.