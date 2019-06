Iniziati gli EduCamp CONI al campo scuola di Siena

Si è conclusa la prima settimana dell'EduCamp CONI, gestito dal Siena Baseball, associazione inserita nell'albo dei gestori delle attività estive del Comune di Siena.L'EduCamp CONI è in corso di svolgimento presso il campo scuola "Renzo Corsi" di via Avignone a Siena, sede logistica organizzativa del campus.Dopo la tradizionale consegna dell'abbigliamento ai bambini ed alle bambine e del materiale informativo ai genitori, si sono svolte le varie attività ludico-sportive, che spaziano dall'atletica, al volley, al baseball, al rugby, al basket, alla ginnastica, oltre a giochi tradizionali, giochi d'acqua e lezioni di inglese ed alla possibilità di svolgere i compiti estivi.Per informazioni ed iscrizioni è possibile scrivere una mail ad info@sienabaseball.com o chiamare il 338 52 83 258.L'EduCamp CONI gestito dal Siena Baseball andrà avanti per altre due settimane, per concludersi il 5 di luglio.