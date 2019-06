Tennis, il CT Chiusi vince la fase provinciale della Coppa delle Torri

Finale senza storia quella che si è disputata ieri pomeriggio, domenica 23 giugno, a Chiusi tra il CT Chiusi e il CT La Racchetta A di Siena: 3 a 0 e la squadra della Valdichiana si è così aggiudicata la fase provinciale della Coppa delle Torri.Sia Chiusi che Siena accedono alla fase regionale che si disputerà a Settembre in rappresentanza della Provincia di Siena. La storica Coppa delle torri, torneo a squadra di quarta categoria, non era mai stato vinto dal circolo della città di Porsenna che oggi consolida il bel momento di salute con un settore giovanile che sfiora le cento unità e la prima squadra impegnata nelle finali per accedere alla D1.A guidare la squadra il capitano Stefano Scaramelli, con lui Francesco Boldrini e Davide Margaritelli. Percorso netto fin dalla fase a gironi con 4 vittorie su quattro partite nel giorone eliminando Bettolle, Montalcino, Monteroni e Racchetta B. Vittoria sempre per 3 a 0 anche nella semifinale vinta con Sinalunga. Un percorso netto che ha portato la squadra chiusina a essere la vera rivelazione del torneo.