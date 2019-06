Il CT Siena femminile domina Prato e viene promosso in Serie C

Dopo avere vinto il girone preliminare di serie D1, le atlete senesi hanno giocato ieri mattina i quarti di finale del tabellone regionale ad eliminazione diretta, nel turno che assegnava la promozione alla serie C.Federica Grazioso e Martina Caciotti hanno ceduto appena tre games in totale alle singolariste pratesi del C.T. Paolo Ciampi.La Grazioso ha vinto 60 61 contro la 2.7 Sanesi, mentre la Caciotti ha prevalso 60 62 sulla 3.1 Calvani, rendendo pleonastica la disputa del doppio.Il team di Vico Alto ha contato anche sull'apporto di Costanza Federici e Gaia Tanganelli, fondamentali nella fase a gironi e sicuramente protagoniste nella prosecuzione del Campionato, che le vedrà impegnate domenica prossima in casa nella semifinale contro la vincente tra S.C. Valdelsa e C.T. Pontedera.Il settore femminile del C.T.Siena potrà pertanto contare sulla squadra di serie A1 e su quella di serie C, un eccellente risultato che rende davvero orgogliosi i dirigenti, lo staff degli insegnanti e i soci del sodalizio.Il direttore tecnico Massimo Ardinghi aveva posto l'obiettivo di raggiungere questa promozione, con la finalità di permettere alle ragazze non impegnate con regolarità in serie A1 di figurare in un campionato, quale la serie C, a conclusione nazionale.In sole due stagioni, senza fallire un colpo, il traguardo è stato brillantemente conseguito, e questo grazie alla serietà e la dedizione di Federica Grazioso e Martina Caciotti, maestre di tennis a tempo pieno, supportate dal prodotto del "vivaio" Costanza Federici e da una colonna di Vico Alto: Gaia Tanganelli.